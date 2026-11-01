Туск обяви нов ход за Конституционния съд и обеща независимост

Полският премиер Доналд Туск обяви нов ангажимент на правителството за защита на Конституционния трибунал и гарантиране на неговата независима работа. В телевизионно обръщение той увери гражданите, че институцията ще функционира съгласно конституцията, а изпълнителната власт ще осигури необходимите условия за дейността й.

Туск подчерта, че възстановяването на върховенството на закона остава основен приоритет на неговото управление и че този процес изисква решителни действия. Изявлението идва на фона на острото противопоставяне с президента Карол Навроцки заради смяната на ръководството на Конституционния съд, предаде Ройтерс.

Туск обеща независим Конституционен съд

Доналд Туск заяви, че правителството му ще изпълни задължението си да гарантира неприкосновеността на Конституционния трибунал и необходимите условия за неговата работа. Премиерът постави специален акцент върху независимостта на институцията, включително от самия него.

„Убеден съм, че Конституционният трибунал ще функционира както трябва. А също независимо от мен и съгласно конституцията“, заяви Туск в телевизионното си обръщение.

Той уточни и каква ще бъде ролята на изпълнителната власт при осигуряването на нормалната дейност на съда. „Задачата на изпълнителната власт - а следователно и моята - е да гарантира неговата неприкосновеност и необходимите му условия на работа. Възнамерявам да изпълня това свое задължение“, подчерта полският премиер.

Решителни действия за върховенството на закона

В публикация в социалната мрежа Екс Доналд Туск посочи, че правителството му продължава усилията за възстановяване на върховенството на закона в Полша. Това е един от основните приоритети на неговото проевропейско управление след периода, в който Европейският съюз обвиняваше предишното правителство на партия „Право и справедливост“ в нарушаване на този принцип.

„Този процес е труден, понякога дори болезнен, и изисква решителни действия. Друг път няма“, написа Туск.

Позицията му идва в момент, когато въпросът за независимостта на съдебната система отново е в центъра на политическото противопоставяне в страната. Премиерът заяви, че правителството ще гарантира необходимите условия за работа на Конституционния трибунал, като същевременно запази неговата независимост.

Смяната на председателя предизвика политическа криза

Повод за новите изявления на Туск стана промяната в ръководството на Конституционния трибунал. В петък вечерта институцията съобщи, че най-дългогодишният й съдия Анна Корвин-Пьотровска е отстранила от длъжност председателя Богдан Швенчковски, назначен по време на предишното управление, и е поела ръководството на съда.

Решението предизвика остра реакция от президента Карол Навроцки, съюзник на предишното правителство. Той обвини управляващите в организиране на принудително овладяване на Конституционния трибунал.

„Тази вечер в Република Полша беше нарушен общественият ред и беше извършено насилствено завземане на конституционен орган“, заяви Навроцки в изявление, прочетено от негов сътрудник пред сградата на съда.

Навроцки прекъсна посещение в Африка и се върна във Варшава

Полският президент беше на път за посещение в Сенегал, когато кризата избухна. Той прекъсна пътуването си, върна се със самолета във Варшава и отиде в централата на Конституционния трибунал.

През следващия ден Навроцки проведе политически консултации за ситуацията. Междувременно няколкостотин протестиращи се събраха пред сградата на съда с настояване отстраненият председател Богдан Швенчковски да бъде възстановен на поста си.

Още от петък следобед районът около Конституционния трибунал е под засилена полицейска охрана. За сигурността на институцията бяха разположени подразделения на полицията за борба с безредиците, докато противопоставянето между президента и правителството продължава.