Обрат! Тръмп засилва Полша с още 5000 американски войници
Президентът свърза решението с подкрепения от него Карол Навроцки и с отношенията си с новия полски държавен глава
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Президентът свърза решението с подкрепения от него Карол Навроцки и с отношенията си с новия полски държавен глава
Карол Навроцки отказва да подпише закон за 43,7 млрд. евро, премиерът Доналд Туск реагира остро
Европа трябва да направи всичко възможно, за да подкрепи Тръмп, заяви Карол Навроцки
Към поста президентът на САЩ добави и едно от заглавията, използвани от американския телевизионен канал
Доскоро историкът оглавяваше Института за национална памет
Резултатът се обърна през нощта
Според проучванията разликата в подкрепата за двамата кандидати е незначителна
Разликата между двамата кандидати в социологическите проучвания е много малка
На първия тур на изборите Тшасковски получи 31,4% а Навроцки – 29,5%