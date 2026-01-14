Котка мина пътя на полския президент. Какво се случи в Лондон

Не черна, а известна котка мина пътя на полския президент Карол Навроцки. Така започна посещението му в Лондон и всички започнаха да се чудят как ще свърши.

Измежду посрещачите на Наврочки се оказа чаровния обитател на резиденцията на британските премиери - котката Лари.

Котката Лари

Официалният фотограф на полския лидер, точно се опитваше да избере най-успешния ъгъл за заснемане на президента на фона на известната черна врата на 10 Даунинг стрийт, но не забеляза котката под краката си и се спъна в нея.

Самият Карол Навроцки, който в този момент се готвеше за протоколно ръкостискане, не можа да скрие смеха си. Фотографът по чудо успя да задържи здраво скъпото си оборудване, а Лари, запазвайки истинско британско самообладание, само измяука възмутено и побърза да се скрие зад колоната, показвайки кой всъщност е собственик на тази улица.

Това далеч не е първият път, когато Лари се намесва във високата политика. През годините на своята "служба" той успя да задържи кортежа на Доналд Тръмп, седящ в сенките под бронираната си лимузина.

Британски журналисти вече се шегуват, че инцидентът с полския фотограф е бил "първият тест за бдителност" за делегацията на Навроцки в Лондон.

Визитата

Самият Навроцки идва нервен от Полша, където близостта му с Тръмп му носи много негативи. Премиерът Туск се опитва всячески да намали рейтинга му. Преди ден проправителствените медии показваха нашироко репортаж, в който Навроцки се ръкостиска с футболен запалянко, който се оказа, че бил осъден за хулиганство. Снощи пък външният министър го упрекна, че познанството му с Тръмп нищо не носи нито на Полша, нито на ЕС, защото не е допринесъл за мирния процес в Украйна.

Доналд Тръмп е единственият световен лидер, способен да спре Владимир Путин да заплашва Европа, каза Навроцки в интервю за Би Би Си. Той заяви, че на руския лидер не може да се има доверие, но че Европа трябва да направи всичко възможно, за да подкрепи президента Тръмп в усилията му за прекратяване на войната в Украйна.

Полският президент благодари на Великобритания за изпращането на изтребители "Тайфун", които да подпомогнат защитата на границите му. Той заяви, че Полша е в състояние на хибридна война с Русия от 2021 г., борейки се с дронове и дезинформация.

Тази руска дейност в сивата зона показва, че "живеем в опасни времена", добави той.

