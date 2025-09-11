Свят

Полша с извънредно решение след руските дронове

Ограниченията влязоха в сила 01:00 часа тази сутрин

11 сеп 25 | 12:18
1340
Мира Иванова

Извънредно решение взе Полша след вчерашното навлизане на руски дронове във въздушното пространство

Полша наложи ограничения за въздушния трафик по източната си граница с Беларус и Украйна на фона на засиленото напрежение, след като вчера няколко дрона навлязоха във въздушното пространство на страната, предаде Ройтерс, като се позова на оперативното командване на полските въоръжени сили, пише БТА.

 

Полша свали предполагаеми руски дронове във въздушното си пространство вчера сутринта с подкрепата на самолети на съюзниците ѝ от НАТО. 

„По молба на оперативното командване на въоръжените сили … ще бъдат въведени ограничения за въздушния трафик в източната част на Полша“, се казва в изявление на Полската агенция за въздушна навигация, публикувано късно снощи.

 

Ограниченията влязоха в сила 01:00 часа тази сутрин и срокът им на действие ще продължи до 9 декември.

От изгрев до залез полетите в зоната за ограничения са забранени, освен за пилотирани въздухоплавателни средства, които разполагат със съответните полетни планове и транспондери и поддържат двустранна комуникация с въздушните власти, се казва още в изявлението.

 

Ограниченията няма да важат и за военни самолети и някои други полети със специално назначение.

„От залез до изгрев слънце има пълна забрана за полети, с изключение на военни самолети“, заяви агенцията. Изцяло са забранени полетите за безпилотни апарати.

Руското министерство на отбраната заяви вчера, че руски дронове са извършили масирана атака срещу военни обекти в Западна Украйна, но добави, че то не е планирало да извършва удари срещу обекти в Полша.

