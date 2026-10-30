Паника от държавен преврат в Полша

Полицията във Варшава нахлу в сградата на Конституционния съд.

Трибуналът съобщи на страницата си в интернет, че председателят му Богдан Швенчковски днес е бил отстранен от поста си.

Правителството на Доналд Туск предприе този ход в отсъствието на президента Карол Навроцки, който в този момент беше на път към Сенегал, където започват Младежките олимпийски игри.

"В такъв момент президентът трябва да е в Полша. Преустановам полета си към Сенегал. Връщам се", написа Навроцки в социалната мрежа "Екс", предаде БТА.

Лидерът на опозицията Ярослав Качински определи полицейските действия като "преврат" срещу Конституционния съд, включващ службите под ръководството на правителството на проевропейския премиер Доналд Туск.

"Атака срещу Конституционния съд! Службите на Туск насилствено влизат в Трибунала! Това е първият подобен случай в световен мащаб. От днес Полша се превръща в полицейска държава, а оттам е директен път към авторитаризъм, а след това и към тоталитаризъм", написа Качински в "Екс".поста му председателя на най-върховната институция в страната, съобщи Ройтерс.