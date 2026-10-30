Картата на Европа се пренаписва. Започва историческо обединение

Правителството на Република Ирландия започва подготовка за обединение със Северна Ирландия, която е част от Обединеното кралство.

Това съобщи The Irish Times като цитира ирландския премиер Михеал Мартин.

Това ще става чрез създадената нова агенция, която ще разработи различни сценарии за бъдещето. Има и и по-меки варианти, но обединението за първи път се записва в държавен докуменвт.

Решението е в унисон с предложението на президента на САЩ Доналд Тръмп, който на септемврийска среща с Мартин в Дъблин заяви, че би искал да види обединение на двете Ирландии. Това изявление даде тласък на центробежни тенденции във Великобритания и дни по-късно в Кардиф, първите министри на Северна Ирландия, Уелс и Шотландия подписаха меморандум за разбирателство, който утвърждава правото на регионите на самоопределение.

Споразумението от Белфаст, подписано през 1998 г., предвижда възможността Северна Ирландия да премине под контрола на Дъблин, ако мнозинството от жителите на Ълстър и Република Ирландия го желаят. В същото време е необходим указ на британския министър за Северна Ирландия за провеждане на референдум.

Споразумението от Белфаст навремето сложи край на въоръженото противопоставяне в Ълстър между протестантските лоялисти, които искаха Северна Ирландия да остане част от Обединеното кралство, и католическите националисти, които искаха да прекъснат съюза с Великобритания и да се присъединят към независима Ирландия.

Броят на убитите по време на 30-годишния конфликт надхвърли 3 500.

Дискусиите около възможното обединение на Ирландия започнаха да звучат все по-често на фона на изборните успехи на национално-републиканската партия Шин Фейн в Ълстър.