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Френският министър на финансите шокира света: Икономиката спря!

Франция се блъска в стената. Бунтове тресат Париж и утре

Френският министър на финансите шокира света: Икономиката спря!
30 окт 26 | 17:55
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Александра Василева

Френската икономика може да се изправи пред невиждана криза, ако не приеме бюджет, който да намали дефицита, заяви министърът на икономиката и финансите Ролан Лескюр, цитиран от радиостанция France Info.

Според него френската икономика всъщност е спряла. През първите три тримесечия на 2026 г. страната не успя да постигне икономически растеж. Между юли и септември БВП се сви с 0,1%, а през първото тримесечие спадът беше 0,2%.

Ако не успеем да постигнем подобрение, ще се блъснем директно в стената, предупреди Лескюр. В същото време икономическите проблеми на Франция се задълбочават от ускоряващата се инфлация. През октомври годишният ръст на потребителските цени достигна 3,4% спрямо 3,1% месец по-рано.

На този фон правителството се опитва да намали бюджетния дефицит до 5% от БВП през 2027 г. Въпреки това, икономистите се съмняват, че властите ще успеят да постигнат целта си.

Ситуацията се усложнява и от масови протести срещу повишаването на разходите за живот. Във Франция бунтовете продължават, съпроводени с грабежи на магазини и сблъсъци с полицията. Според предварителни оценки общите щети от погромите и спирането на търговията може да достигнат до 2 милиарда долара.

Нови демонстрации са планирани за утре, 31 октомври в цялата страна. Властите възнамеряват да включат отново около 70 000 членове на силите за сигурност. Министърът на вътрешните работи Лоран Нунес вече предупреди за изключително високия риск от нови бунтове.

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Автор Александра Василева

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