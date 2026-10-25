Париж на крачка от дигитална цензура. Скандални разкрития за властта

Френското правителство е подготвяло безпрецедентен удар срещу социалните мрежи в разгара на масовите протести, разтърсили страната. Премиерът Себастиен Льокорню поискал от четирите най-големи телекомуникационни оператора да бъдат готови незабавно да блокират TikTok, Instagram, Snapchat и X. Планът предвиждал ограниченията да бъдат задействани при нови прояви на насилие, но предизвикал сериозни възражения от самите компании. Скандалните подробности разкри френското разследващо издание Blast.

Тайно писмо до телекомуникационните гиганти

На 22 октомври Льокорню изпратил писмо до ръководствата на Orange, SFR, Free и Bouygues Telecom. В него поискал компаниите предварително да подготвят техническите действия, необходими за временно спиране на достъпа до най-популярните социални платформи. Според разследването на Blast властите настоявали операцията да може да бъде извършена незабавно след нареждане от премиера, като блокирането продължи няколко часа.

Първоначално в документа били посочени Snapchat, TikTok и Instagram, а впоследствие в обсъжданията била включена и платформата X на Илон Мъск. Ограниченията били предвидени за уикенда, когато Франция очакваше нова вълна от масови демонстрации. За техническото им изпълнение се обсъждало филтриране на интернет адресите на съответните услуги.

Правителството обосновало инициативата с насилието по време на предишните протести. Според властите социалните мрежи били използвани не само за разпространяване на призиви към незаконни действия, но и за координиране на нападения, грабежи и придвижване на агресивни групи.

Мобилните оператори се противопоставили

Особено любопитни са подробностите от последвалата среща между правителствени представители и юридическите ръководители на телекомуникационните компании. Разговорът продължил около 70 минути и разкрил сериозно разминаване между желанията на властта и техническите възможности на операторите.

Кабинетът настоявал евентуалната блокада да засегне само мобилните телефони и конкретни райони, в които възникват безредици. Компаниите обаче обяснили, че подобно прецизно ограничаване не може да бъде осъществено толкова бързо. Освен това предупредили, че забраната лесно може да бъде заобиколена чрез VPN услуги и други комуникационни приложения.

Възникнал и остър юридически спор. Операторите поискали официален, подписан и мотивиран административен акт, докато представители на правителството смятали, че са достатъчни индивидуални разпореждания. Според Blast властите обсъждали дори възможността обществеността да бъде уведомена едва около половин час преди задействането на ограниченията.

Стотици хиляди на улицата, близо 1000 задържани

Разкритията идват на фона на огромно обществено напрежение във Франция. В събота движението на „жълтите жилетки“, синдикати и други протестиращи отново излязоха по улиците срещу високите разходи за живот, икономическата политика и действията на полицията.

Според френското вътрешно министерство в демонстрациите са участвали около 410 000 души, от които приблизително 110 000 в Париж. Синдикатите обаче оценяват националната мобилизация на около 800 000 души. По данни на властите близо 1000 души са били задържани.

Именно възможността социалните мрежи да бъдат спрени по време на подобни демонстрации предизвиква острия обществен спор. Те са не само средство за организиране на протестите, но и основен канал за разпространяване на кадри от сблъсъците и действията на силите на реда. Критиците на мярката предупреждават, че блокирането им може да ограничи възможността гражданите да документират случващото се по улиците.

Франция вече получи съдебен шамар за подобна забрана

Случаят има и опасен прецедент. През 2024 г. френското правителство блокира TikTok по време на тежките безредици в Нова Каледония, отвъдморска територия на Франция в Тихия океан. Тогава властите обясниха решението с необходимостта да ограничат разпространяването на насилието.

През 2025 г. обаче Държавният съвет, най-висшата административна съдебна инстанция във Франция, отмени решението. Съдът прие, че подобно ограничаване на достъпа до социална платформа не е отговаряло на необходимите законови изисквания.

Сегашната инициатива на кабинета на Льокорню поставя същия въпрос с още по-голяма сила. Докъде може да стигне държавата в борбата срещу насилието и има ли право да ограничава комуникацията на милиони граждани заради действията на част от протестиращите?

Шалтерът засега остана включен

В крайна сметка социалните мрежи не бяха блокирани по време на съботните демонстрации. Според Blast правителството не е дало отговор на въпросите на редакцията относно разкритото писмо и подготвяната операция.

Официално кабинетът вече обяви други мерки срещу незаконните призиви към насилие в интернет, включително по-тясно сътрудничество с платформите за по-бързо премахване на подобно съдържание.