Изненадващ ход на Марин льо Пен. Готова е за разговор със Зеленски

Френската кандидатка за президент Марин льо Пен обяви готовност да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски в Брюксел, за да обсъдят финансовата подкрепа за Киев. Лидерката на крайнодясното „Национално обединение“ смята, че именно въпросът за парите за Украйна предизвиква сериозни противоречия в Европейския съюз. Тя отправи и критики към германския канцлер Фридрих Мерц заради подхода му към държавите, които не желаят да увеличават финансирането. Това съобщава френският вестник „Монд“.

Льо Пен избра Брюксел за разговора

„Мисля, че мястото е логично. Реалността е, че именно въпросът за финансирането на Украйна е този, който в момента тресе Европа“, заяви Льо Пен пред журналисти по време на изложението Made in France („Произведено във Франция“) в Париж.

Тя съобщи, че в понеделник, 16 ноември, ще проведе среща при закрити врата с украинския посланик във Франция Вадим Омелченко. По време на разговора възнамерява да го информира за готовността си да се срещне лично със Зеленски в Брюксел.

Френският политик отбеляза, че няколко европейски държави вече са се противопоставили на отпускането на допълнителни средства за Украйна. Според нея германският канцлер Фридрих Мерц е започнал да оказва натиск и да отправя заплахи към страни, които не подкрепят неговия подход.

Остър спор за европейските милиарди

Причина за разногласията е предложението на Мерц преговорите за следващия многогодишен бюджет на Европейския съюз да бъдат обвързани със задължение всички 27 държави членки да участват във финансирането на Украйна. Германският канцлер настоява да бъде постигнато споразумение по този въпрос още преди същинските бюджетни преговори.

Позицията му вече предизвика критики от премиерите на Чехия и Словакия. Двете страни се противопоставиха на подобен подход, а темата за разпределението на финансовата тежест се превърна в един от спорните въпроси между европейските правителства.

Какво обеща Льо Пен за помощта на Киев

Още през октомври Марин льо Пен заяви, че ако спечели президентските избори във Франция през 2027 г., страната ще продължи да предоставя финансова помощ на Украйна само през първите шест месеца от нейното управление. След изтичането на този срок подкрепата ще бъде прекратена.

Тогава тя изрази готовност да посети Украйна за лична среща със Зеленски. В отговор украинският президент подчерта, че сътрудничеството между двете държави носи ползи и за Франция, особено благодарение на украинския опит във военната и технологичната област.