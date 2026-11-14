Смърт заради клип в TikTok! Тигрица уби 19-годишен младеж

Деветнадесетгодишен младеж загина след нападение на тигър по време на заснемане на видео за TikTok в Пакистан. Трагедията се разиграла на 11 ноември в частна ферма за отглеждане на диви животни в района Кахна, близо до град Лахор.

По случая са арестувани собственикът на фермата и известен инфлуенсър, който пристигнал, за да заснеме видео с животното, съобщават пакистански медии.

Жертвата е 19-годишният Талха, който работел във фермата.

Според местната полиция животното внезапно станало неконтролируемо и нападнало младежа, като му причинило тежки наранявания.

Талха бил откаран в частна болница, но въпреки усилията на лекарите починал.

Извадили хищника от клетката заради видео

Задържаният инфлуенсър е Нуман Хасан, популярен в социалните мрежи със своите видеоклипове с екзотични животни.

Той има около 2,5 милиона последователи в Instagram и близо 928 000 в TikTok.

Според жалба, подадена от бащата на загиналия, Мунир Ахмед, инфлуенсърът пристигнал във фермата и поискал да направи видео с големия хищник.

По твърденията на бащата животното било изведено от клетката, след което внезапно нападнало сина му.

Талха получил тежки наранявания. Помощта пристигнала, но животът му не могъл да бъде спасен.

Собственикът на фермата, посочен като Фаяз, известен и с прозвището Файзи, също е задържан.

Обстоятелствата около извеждането на животното и отговорността на двамата мъже все още се разследват.

Опитали се да представят нападението като ухапване от куче

Случаят придобил още по-тревожен обрат, когато полицията установила несъответствия в първоначалните обяснения за смъртта на младежа.

Според разследващите е бил направен опит тежките наранявания да бъдат представени като резултат от нападение на куче.

Проверката обаче показала, че Талха е бил атакуван от голямата хищна котка, отглеждана във фермата.

Полицията разследва кой е участвал в предполагаемото прикриване на действителните обстоятелства.

Тялото на загиналия е изпратено за съдебномедицинска експертиза.

„Страстта към TikTok не може да бъде по-важна от човешкия живот“

Полицията в Лахор отправи остро предупреждение след трагедията.

„Страстта към TikTok не може да бъде по-важна от човешкия живот“, заяви говорител на местните власти.

„На никого не може да бъде позволено да излага човешки живот на риск в името на хоби или забавление. Опитът за прикриване на фактите и всеки аспект на евентуалната небрежност ще бъдат разследвани“, допълни той.

Властите проверяват дали собственикът е притежавал необходимото разрешително за отглеждането на опасното животно и дали във фермата са били осигурени адекватни мерки за безопасност.

Разследва се и дали пропуски в организацията на снимките са допринесли за трагедията.

Животното е иззето и предадено на компетентните служби за опазване на дивата природа.

Срещу задържаните е образувано дело, но окончателните заключения за тяхната отговорност предстоят.

Опасните видеоклипове с диви животни

Нуман Хасан и преди е привличал внимание с публикации, в които демонстрира близък контакт с големи хищници.

В негови видеоклипове се виждат тигри и други диви котки, които той разхожда на вериги, прегръща или доближава опасно близо до лицето си.

Подобни кадри събират голяма аудитория, но предизвикват и критики заради риска както за хората, така и за самите животни.

Смъртта на Талха отново поставя въпроса за контрола върху частното отглеждане на опасни диви животни и използването им за съдържание в социалните мрежи.

За семейството на 19-годишния младеж последствията от злополучните снимки са необратими.