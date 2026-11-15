Смърт заради клип в TikTok! Тигрица уби 19-годишен младеж
Трагедията се разиграла по време на снимки в частна ферма в Пакистан. Разследващите подозират, че е направен опит нападението да бъде представено като...
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Трагедията се разиграла по време на снимки в частна ферма в Пакистан. Разследващите подозират, че е направен опит нападението да бъде представено като...
350 са задържани в Пакистан. ORF съобщава за масовите арести, като мотивът за тях е подозрение в тероризъм. Пакистанските власти издирват отговорните...
Президентът на страната призова издателството да се извини Лахор. Близо 5000 души излязоха на протест в Пакистан срещу френското сатирично издание "Ш...