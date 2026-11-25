Снимки на оскъден и меко казано непривлекателен ученически обяд, за който родителите в Пловдив плащат по 3,70 и 4,20 евро на ден, предизвикаха истинска буря в социалните мрежи. Публикацията, споделена от потребител с профил Cutty Sark във Фейсбук групата „Забелязано в Пловдив – Seen in Plovdiv”, събра над 8000 реакции и повече от 1400 гневни коментара за по-малко от 24 часа.

На първия кадър, оценен на 3,70 евро, се виждат купичка супа с парченца моркови, филия бял хляб, мандарина и порция картофи с малко сирене, които трябва да минат за запеканка. Още по-сериозно възмущение предизвиква втората снимка за 4,20 евро. На нея виждаме поднесени

таратор, филия хляб и парче сварена или недобре изпечена наденица с няколко кубчета обелена краставица и самотно резенче домат.

„Потресена, възмутена и не зная какво още съм. Вижте с какво храни децата ни в училищата в гр. Пловдив фирмата, която извършва кетъринг. Трябва ли да се подиграват с изхранването на децата ни?

Докога ще позволяваме такава потресаваща и отвратителна храна да предлагат, при това за сериозна цифра на ден?“, пише авторът на поста, като обръща внимание и на съмнителното хигиенно състояние на металната посуда.

В публикацията авторът не посочва конкретното училище и името на фирмата-доставчик, но репортер на „Марица“ вече го потърси за коментар и допълнителна информация.

„Моите деца учат в ОУ „Драган Манчов“ и храната е на кетъринг, с еднократни опаковки, качеството е много добро и вече втора година се хранят. 4 евро е купонът, нямам забележки!“, сподели един родител в коментарите. Други пловдивчани призоваха за незабавни действия от институциите за и по-строг родителски контрол:

„От вас хората зависи да има промяна към по-добро.

Трябва да сте активни, да проверявате нещата обективно как стоят и тогава да предприемате действия“, гласи един от коментарите, а друг потребител иронично предложи родителите да „почерпят директора на училището с един обяд, настоявайки да си хапне пред тях“.