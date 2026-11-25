„Всички сме заинтересовани да се развива икономиката, а не конфликтите и войните.“ Това заяви президентът Илияна Йотова на церемонията по връчването на наградите „Мистър и Мисис Икономика 2026“, организирана от списание „Икономика“ и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

Държавният глава подчерта, че страната ни има сериозен потенциал да се утвърди като важен фактор за сигурността и икономическото развитие на европейския континент. По думите ѝ пред България се откриват възможности, от които могат да спечелят както родните компании, така и международните им партньори.

България с нова роля в Европа

Според Йотова през следващите години България ще има все по-голямо значение за инфраструктурната, енергийната и дигиталната свързаност на Европа.

Стратегическото географско положение на страната и възможностите за развитие на транспортни, енергийни и технологични коридори създават условия за привличане на инвестиции и участие в мащабни международни инициативи.

Президентът изрази увереност, че българският бизнес може да се възползва от тези перспективи и да стане активен партньор в проекти с европейско и световно значение.

Голяма международна среща предстои у нас

Илияна Йотова съобщи още, че през следващата година България ще бъде домакин на среща на върха, посветена на свързаността.

Според нея интересът към инициативата показва, че европейските и международните партньори оценяват страната ни не само заради географското ѝ разположение, но и заради възможностите, които предлага.

Държавният глава призова българските предприемачи да представят собствени проекти и да търсят сътрудничество с чуждестранни инвеститори.

Успешният бизнес започва с отношението към хората

В приветствието си Йотова отдели специално внимание и на социалната отговорност на предприемачите.

По думите ѝ нито една компания не може да постигне устойчив успех, ако пренебрегва служителите си.

„Лидерското отношение си личи там, където се създават добрите екипи. А добрите екипи имат нужда от добри служители, от добри ръководители и хора, които не само наставляват, а водят след себе си и увличат останалите“, подчерта президентът.

Тя открои значението на доброто управление, доверието и способността на ръководителите да обединяват хората около общи цели.

Отличиха лидерите на българската икономика

Церемонията се проведе на 24 ноември в „София Тех Парк“ и събра водещи български предприемачи, мениджъри и представители на изпълнителната власт.

Сред официалните гости бяха вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

Голямото отличие „Мистър Икономика 2026“ получи изпълнителният директор на КЦМ АД инж. Иван Добрев. Наградата му беше връчена лично от президента Илияна Йотова.

Призът „Мисис Икономика 2026“ беше присъден на инж. д-р Румяна Вълканов, изпълнителен директор на „Енерджи МТ“ ЕАД.

Конкурсът, известен като „Оскарите на българския бизнес“, се провежда за 36-а година и отличава предприемачи и мениджъри с принос към развитието на националната икономика.