Министър Василев назначи нов Надзорен съвет на „София тех парк“
Промяната поставя началото на „София тех парк 2.0“
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Промяната поставя началото на „София тех парк 2.0“
Строим един от шестте европейски завода за изкуствен интелект
Срокът за изпълнението на инвестицията в иновации с фокус върху STEM е до 31 май 2026 г.
Икономическият министър провери изграждането на сградата на суперкомпютъра на ЕС
Прокурор от СРП е постановил задържане на обвиняемия за срок до 72 часа
Българският еврокомисар по цифрова икономика и цифрово общество откри "Тийноватор стартъп уикенд" в София Тех Парк...
Безвъзмездна помощ от 12,5 млн. лв. ще получи "София тех парк" по ОП „Иновации и конкурентоспособност". Парите са необходими за втората фаза на изграж...
Премиерът Бойко Борисов пристигна в зала "Джон Атанасов" на София тех парк за годишния бал на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в Бълг...
Каква е държавната стратегия за подпомагане на качествено и иновативно производство, както и на експорта и какво иска бизнесът, за да вложи парите си...
Елица Панайотова, изпълнителен директор на София тех парк, е подала оставка, научи в. Стандарт. Повод за това е несъгласието й технологичният парк да...
Двама президенти и двама премиери откриха първата научно-технологична зона на Балканите София тех парк бе официално открит в присъствието на премиера...
Имаме стратегия за интелигентна специализация, която е определила най-перспективните сектори за България. Това заяви вицепремиерът Томислав Дончев сле...
София. "Може ли в България да се забогатява честно, по правилата, не заради държавата и нейните обществени поръчки, а въпреки нея и тях? Отговорът е м...
Проектът се финансира с 50 млн. евро от ЕС и ще заработи през 2015 г. София. С три първи копки президентът Росен Плевнелиев даде старт на проекта за...
Държавата дари 39,2 дка имоти на първия научно-технологичен парк в България "София Тех Парк". Те се намират в столичния район "Младост" и бяха отнети...
София. Първите два договора за изграждане на българския бизнес инкубатор за нови технологии и IT - София Тех Парк, вече са факт. Двата контракта бяха...
София. Технологичният парк в София най-вероятно ще започне работа първо с компании, разработващи софтуер и спортно оборудване. Това стана ясно от думи...