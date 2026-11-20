Отиде си известен бизнесмен, променил тютюневата индустрия у нас. След кратко боледуване почина дългогодишният директор на „Благоевград БТ“ Георги Костов. Скръбната вест съобщиха за Struma.com негови близки.

Георги Костов е добре познато име в историята на тютюневата промишленост в Благоевград и България. Той е благоевградчанин, завършил е Университета за национално и световно стопанство (УНСС), специалност „Управление и планиране“.

Професионалният му път в тютюневия бранш започва още през 1978 г., когато постъпва в „Благоевград БТ“ като началник на плановия отдел. През годините заема различни ръководни позиции в предприятието, сред които търговски директор, а в периода 1997–1998 г. е и негов изпълнителен директор.

През 2001 г. Георги Костов става член на Съвета на директорите на „Булгартабак холдинг“, където оглавява дирекции, свързани с тютюневия сектор, преструктурирането и приватизацията. В периода 2002–2005 г. е изпълнителен директор на холдинга.

През ноември 2011 г. отново застава начело на „Благоевград БТ“, след като е избран за изпълнителен директор на дружеството. Костов е бил и областен лидер на БЕЛ, както и общински съветник в Благоевград.