Тъжно. Почина бивш министър на културата
Носител е на орден "Стара планина"
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Носител е на орден "Стара планина"
Има доклад на ОЛАФ за нанесени сериозни щети на европейски бюджет, каза министър Василев
На служителите, които са контактували с Костов, са направени тестове, но са отрицателни
Георги Костов бил депозирал оставката си малко след Нова година, твърдеше новината
Вероятно става дума за технически проблем, казаха от пресцентъра
„Министерство на земеделието и храните инициира изготвяне на пакет от мерки за подобряване на превенцията срещу пожарите, идващи от земеделски територ...
Профилът на незаконно проникналите у нас се е променил сериозно и бежанците стават все по-агресивни и опасни. Това стана ясно от думите на главния сек...
Вината за изчезването на турския гражданин, убил мотористи на пътя, не е на МВР. Това заяви в Сливен главният секретар на силовото министерство Георги...
Има задържани лица след специализирана полицейска акция в района на Калотина. Това потвърди главният секретар на МВР главен комисар Георги Костов. Как...
Има документални престъпления във фирмите на Митьо Очите. Към момента са проверени над шест фирми, собственост на Димитър Желязков. Това заяви в Бурга...
Миграционният натиск е намалял с около 30%. Това отчете главният секретар на МВР Георги Костов в ефира на БНТ. "За първото шестмесечие на тази годин...
Престрелката, при която пострада Димитър Желязков - Очите, е след спречкване "на 30-40 души от обкръжението му" и десетина души от "обкръжаващи заведе...
Главният секретар на МВР Георги Костов преди секунди пристигна в Слънчев бряг и влезе в отцепената с жълти ленти територия пред денонощната кръчма "4...
Заместник-министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов беше удостоен с годишната награда на Асоциацията на българските градове и региони за...
„Става дума за високо конспиративна престъпна група, изключително брутална група", заяви главният секретар на МВР Георги Костов. От МВР и прокуратур...
Говори се, че се приватизира „Напоителни системи", нещо, което абсолютно не е вярно. Това заяви зам.-министърът на земеделието храните Георги Костов в...
Разследването на организаторите на канали за трафик на мигранти към България и Западна Европа ще се извършва вече от ГДБОП. Това заяви днес главният с...
Около 50-има души са задържани при масирана полицейска акция срещу каналджии и нелегални мигранти, която се провежда днес в различни градове на страна...
Съпругата на барикадиралия се в столичния квартал "Стрелбище" мъж е в безопасност, съобщи главният секретар на МВР Георги Костов. „Съпругата на г-н К...
МВР е реагирало с редица мерки веднага след информацията за терористичното нападение в Брюксел. Това стана ясно от думите на главния секретар на МВР Г...