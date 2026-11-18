Всеки шофьор трябва да следи няколко важни неща – неплатени глоби към КАТ, валидност на електронната винетка, „Гражданска отговорност“ и срок за годишен технически преглед. Информацията е налична в различни системи, но редовната ѝ проверка често остава на заден план.

Българската платформа Globi.bg обединява тези справки на едно място. Потребителите могат безплатно и без регистрация да направят проверка на глоби към КАТ, както и да проверят винетката, застраховката и техническия преглед на автомобила си.

По-интересната възможност обаче е автоматичното наблюдение. След добавяне на автомобил в профил платформата следи важните срокове и изпраща известия по имейл, включително при нови задължения към КАТ. Така шофьорите не се налага постоянно да правят ръчни справки.

Не е необходимо инсталирането на мобилно приложение или допълнителен софтуер. Всичко работи онлайн, директно през браузъра на телефона или компютъра.

Услугата е полезна и за семейства с няколко автомобила, както и за фирми, управляващи служебни автопаркове. На едно място могат да се проследяват автомобилите, направените проверки и получените известия.

Целта е проста – по-малко пропуснати срокове, по-малко изненади и по-добра информираност на пътя.