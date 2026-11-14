Напусна ни българският Висоцки

Почина Ники Атанасов, един от най-разпознаваемите гласове на Българското национално радио, когото наричаха българския Висоцки. Журналистът, певец и дългогодишен водещ на „Нощен хоризонт“ си отиде внезапно на 75-годишна възраст. За загубата съобщиха снощи неговите колеги от БНР, пише Флагман. Атанасов имаше и силна творческа връзка с Бургас. Той беше приятел на Тони Димитрова, на композитора Стефан Диомов, изпълняваше негови песни и работеше с обичани поети като Иван Вълев и Иван Ненков.

Дрезгавият му глас и изпълненията на песни от Владимир Висоцки го превърнаха в един от най-популярните български интерпретатори на руския бард. Но Ники Атанасов не остана известен само с песните на Висоцки и Булат Окуджава. Той записваше и българска авторска музика, а сред композиторите, с които работеше, особено място заемаше Стефан Диомов.

"КРАЙБРЕЖЕН РОМАНС" е композирана от Стефан Димитров по стихотворение на Иван Ненков, посветено на Христо Фотев. „Ники Атанасов я записа с група "Карамел" на Румен Спасов (басиста на "Сигнал"). Заедно с Ники на сцената в зала България са и момичетата от вокално трио "Какао". В средата ще разпознаете все още не толкова популярната по онова време Михаела Филева. Соло-китара - Венци Станев. С него също направихме хубави песни. Албумът записвахме в студиото на Румен Спасов. Какви времена!“, сподели снощи поетът.

През октомври 2022 г. Атанасов представи албума си „Разминаване“, в който освен Маестрото от Бургас участваха композиторите Димитър Гетов и Борис Чакъров. Неотдавна българският Висоцки разказа как Диомов го изненадал с нова песен, създадена специално за неговия глас. Пред БНТ и пред БЛИЦ преди премиерата на албума той разказа как бургаският композитор му се обадил, за да му каже, че има нова песен - „Какво ми обеща, скъпернико живот“, която само Ники може да изпее. Тя е по текст на пловдивския поет Иван Вълев, когото много от почитателите на изпятата поезия свързват с „Лятото“ на Пламен Ставрев.

Три композиции на Стефан Диомов Атанасов включва и в албума си „Да става каквото ще“. Заглавната песен е по музика на бургаския композитор и текстът е на Богдана Карадочева. Това е още едно свидетелство за дългогодишното им творческо сътрудничество.

Сред авторите в албума „Разминаване“ беше и поета Иван Ненков, написал текста на една от песните. Двамата се познаваха и от радиоефира. През януари 2013 г. Ненков гостува в „Нощен хоризонт“ навръх рождения си ден заедно с музиканта Асен Масларски.

Сега именно Иван Ненков се сбогува с приятеля си във Фейсбук с думите: „Сбогом, приятелю! Дано и Там да има китари...“

Журналистическият път на Ники Атанасов започва в Българското национално радио. През 1985 г. той постъпва в „Радио България“, а от 1998 г. става част от екипа на „Нощен хоризонт“. През годините слушателите го познаваха и от предаванията „Ники и приятели“ и „Неделен клуб Хоризонт“. Кариерата му в общественото радио приключва през 2017 г.

Той принадлежеше към поколението радиожурналисти, за които разговорът пред микрофона беше среща с човека, а музиката естествено продължение на този разговор. В предаванията му гостуваха писатели, поети, музиканти и хора с необикновени житейски истории.

През август 2012 г. Ники Атанасов гостува и на бургаската публика. Неговите изпълнения на песни на Владимир Висоцки бяха включени в програмата на Дните на Русия в мол Galleria Burgas.

Макар да беше свързан най-силно с руските романси, Атанасов продължи да записва нова музика и след раздялата си с БНР.

В музикалното му наследство остават няколко албума с руски романси и авторски песни.