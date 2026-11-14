Милионерски квартал до София. Селото с тайнствена колона

Само на няколко километра от столицата едно старо шопско село постепенно сменя облика си. На мястото на традиционните дворове и селски къщи се появяват модерни двуетажни домове, нови жилищни комплекси и парцели, за които купувачите трябва да отделят стотици хиляди евро. Мрамор вече не е просто спокойно селище в покрайнините на София. То се превръща в адрес за хора, които искат самостоятелна къща, собствен двор и бърз достъп до града, без да се отказват от усещането за живот извън големия град.

Но зад новите фасади се крие и друга история. В двора на местната църква се пазят три древни тракийски жертвеника, а в стар параклис е вградена мраморна колона, дала повод за загадки около миналото на селището. А когато дойде пролетта, Мрамор показва и едно от най-колоритните си лица – с празника на зетьовете.

Къща за 448 000 евро – новият стандарт в Мрамор

Най-ясният знак за промяната е затвореният комплекс Sunny Village. Проектът включва 13 двуетажни еднофамилни къщи с площ около 261–262 кв. м и самостоятелни дворове. Цените на някои от предлаганите имоти достигат 448 000 евро. Това означава приблизително 1710 евро на квадратен метър – сума, която поставя Мрамор в съвсем различна категория от представата за евтин селски имот.

Къщите са проектирани с просторни дневни помещения, три спални, по няколко санитарни възела и места за паркиране. В офертите се акцентира върху озеленените дворове, асфалтовия достъп и изградената ВиК инфраструктура. Част от обявите посочват вече въведени в експлоатация сгради, а други – очаквано завършване през 2026 г. Купувачът трябва да проверява статута на конкретната къща, защото в един и същи проект има различни етапи на готовност.

Това е моделът, който все по-силно привлича семейства към периферията на София – не просто къща в село, а организирана жилищна среда с ограничен брой домове, собствен двор и паркоместа. Затвореният комплекс предлага усещане за уединение, но и по-ясно планиране на общите пространства. За хората, които не искат апартамент в голям жилищен блок, подобен вариант се превръща в алтернатива на къщите в по-скъпите райони на столицата.

Пазарът вече гони цените на София

Данните от имотните портали показват колко високо е позициониран пазарът. Към края на октомври 2026 г. извадка от 11 активни обяви за къщи в Мрамор отчита медианна цена от 369 000 евро и около 1710 евро за квадратен метър. Спрямо предходното тримесечие типичната обявена цена се е повишила с 4,9%, а цената на квадратен метър – с 5,5%. Това са офертни стойности, а не данни за реално сключени сделки, но показват очакванията на продавачите.

Сред конкретните предложения извън новия комплекс се срещат двуетажна къща от 160 кв. м с двор от 300 кв. м за 340 000 евро и друга, с площ 265 кв. м и двор от 300 кв. м, обявена за 380 000 евро. Високият клас достига съвсем друго измерение – за имение с две къщи и две оранжерии, разположени върху 17 декара, се искат 1,6 млн. евро.

Така в селото се оформят няколко различни сегмента. Старите къщи с големи дворове привличат хора, които са готови да инвестират в ремонт и обновяване. Новите самостоятелни домове са насочени към купувачи, които искат да се нанесат в модерна сграда. А големите терени и именията вече са територия на хора с много сериозни финансови възможности.

Интересът не е само към готовите къщи. В имотните портали се предлагат десетки парцели в Мрамор. Медианната обявена цена е около 272 474 евро, а тази на квадратен метър – приблизително 49 евро. Сред предложенията има терен от 2361 кв. м с лице към Околовръстния път за 245 000 евро. Разликите между отделните парцели обаче са съществени – значение имат регулацията, предназначението, достъпът и възможностите за застрояване.

На десетина километра от столицата, но с усещане за друг живот

Голямото предимство на Мрамор е местоположението. Селото е част от Столична община и се намира в северозападната периферия на София, на около 10–11 километра от централната градска част. Равният терен на Софийското поле и близостта до големите пътни артерии го правят удобно за хора, които работят в столицата, но предпочитат да живеят в къща с двор.

Връзката със Северната скоростна тангента и Околовръстния път е важна част от транспортната привлекателност на района. Пътните връзки осигуряват достъп към северните и западните части на столицата, както и към направленията извън града. Близостта до големите пътни артерии е сериозно предимство за хората, които ежедневно пътуват с автомобил.

Има и обществен транспорт, а близостта до северните квартали на София позволява на жителите да използват услугите и инфраструктурата на града. Но преди покупка е добре да се провери конкретната улица – състоянието на настилката, осветлението, водоснабдяването, канализацията и достъпът през зимата. Наличието на изградена ВиК инфраструктура в даден нов комплекс не означава автоматично, че всички улици в селото имат еднакво ниво на обслужване.

Точно тук е и големият въпрос пред бъдещото развитие на Мрамор. Новите къщи и затворени комплекси повишават очакванията за качество на живот, но трябва да бъдат съпроводени от инвестиции в улици, транспорт, зелени площи и обществени услуги. Иначе цените ще растат по-бързо от инфраструктурата.

Три тракийски жертвеника пазят древната история

Мрамор има нещо, което не може да бъде построено с инвестиция от милиони евро – история, започнала много преди съвременната столица. На мястото на днешното село е съществувало селище още от тракийско време. Открити са фрагменти от мраморни колони и жертвеници, а три тракийски жертвеника се пазят в двора на местната църква.

Това е една от най-любопитните археологически следи в района. Жертвениците свидетелстват за култови практики и религиозен живот в древността. Самото им присъствие обаче напомня, че днешното село е наследник на много по-старо селищно средище.

Името Мрамор също носи следа от миналото. В историческите сведения се срещат последователно названията Крамор, Примичур и Мрамор. През Средновековието селището е свързано с владение на военно лице с титлата „примикюр“, спомената във Витошката грамота на цар Иван Шишман от 1382 г. Мястото е било на важен кръстопът по пътищата към Ниш, Хемус и Средец.

Тайнствената мраморна колона в стария параклис

Една от най-загадъчните истории на Мрамор отвежда към старото селище Крамор, разположено според краеведските описания на около километър-два западно от днешното село, близо до сливането на реките Блато и Крива. От някогашното селище е останал параклисът „Св. Петър“, а в апсидата му е вградена стара мраморна колона.

Тя е своеобразен каменен свидетел на времето, когато антични строителни елементи са били преизползвани в по-късни сгради и храмове. Според местните описания и други древни камъни са намерили място в църковния двор и в постройки наоколо. Така миналото буквално е вградено в настоящето.

На Петровден хората се събират край параклиса, където се пази паметта за старото село. Мястото свързва съвременния Мрамор с неговия предшественик и придава на района особен исторически облик. Тайната на колоната е в това, че тя не е просто архитектурен детайл – тя е следа от по-стар свят, чиито останки продължават да живеят в местната памет.

Празникът на зетьовете – когато селото се събира за смях и веселие

Мрамор не пази миналото си само в камъка. То живее и в обичаите, които местните продължават да поддържат. Един от най-колоритните е Празникът на зетьовете, чието начало е поставено през 1978 г. и който се организира около 1 април. Той превръща традиционните семейни отношения в повод за шеги, закачки и общоселско веселие.

Зетьовете са в центъра на вниманието, а празникът е своеобразна сцена за народен хумор. В него има много самоирония, намигване към семейния живот и онзи шопски дух, който умее да превръща всекидневието в спектакъл. Към местните традиции се добавят и празници на жетварите и снахите, както и възстановки на стари сватбени обичаи.

Така Мрамор съчетава две лица, които рядко се срещат толкова близо едно до друго. От едната страна са новите затворени комплекси, къщите за близо половин милион евро и парцелите с инвестиционен потенциал. От другата – тракийските жертвеници, мраморната колона и старите обичаи, предавани през поколенията.

Милионерският квартал край София всъщност е село с памет. И докато новите му жители търсят простор и спокойствие, старите му жители продължават да пазят онова, което не се продава – историята и чувството за общност.