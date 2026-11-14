Нова черна вест от „Тракия“! Още една жертва

Броят на загиналите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ достигна 13. 42-годишен мъж от Елхово е починал в болница „Дева Мария“ в Бургас, въпреки продължилите няколко дни усилия на лекарите да спасят живота му.

Пострадалият е бил приет в лечебното заведение в критично състояние с множество тежки травми, част от които несъвместими с живота. За него са се борили екипи от хирурзи и съдови хирурзи, извършили поредица от сложни операции. Само една от интервенциите е продължила повече от 10 часа.

Въпреки продължителното интензивно лечение и усилията на медицинските екипи организмът на мъжа не е успял да преодолее тежките поражения от катастрофата.

Междувременно още двама от пострадалите остават в тежко състояние, съобщава „Флагман“. Единият от тях е румънски гражданин, който се намира в кома.

Ад на пътя с 86 превозни средства

Тежките верижни катастрофи станаха сутринта на 10 ноември в района на пътен възел „Зимница“, между Ямбол и Сливен. В двата инцидента, възникнали в двете посоки на движение, участваха общо 86 превозни средства. В платното към Бургас се сблъскаха 63 автомобила, а в посока София – още 23.

Първоначално беше съобщено за 11 загинали и 51 пострадали, откарани в болници. Тежко беше състоянието на 13 от ранените.

Сред основните предполагаеми причини за трагедията са гъстата мъгла, рязко намалената видимост и мократа пътна настилка. По разкази на очевидци на места видимостта е била едва около 10 метра.

Първият сблъсък е възникнал, след като товарен автомобил е препречил пътя на автобус в посока Бургас. Последвали са множество удари и верижни сблъсъци.

Разследването на причините и механизма на катастрофите продължава. До момента са разпитани 44 свидетели, извършени са шест огледа на местопроизшествията и са иззети 20 превозни средства.

Прокуратурата проверява и състоянието на пътната настилка. От Агенция „Пътна инфраструктура“ са изискани документите за изграждането и ремонтите на участъка.

Трагедията на „Тракия“ остава една от най-тежките верижни катастрофи у нас през последните години.