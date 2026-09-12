Броят разписките в 1343 секции у нас и в 39 от чужбина
Решението е взето от Централната избирателна комисия
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Решението е взето от Централната избирателна комисия
В 16 области няма нито един положителен тест
Няколко пъти се е увеличил броят на съставените електронни фишове в Кърджалийско през т. г. в сравнение с 2014 г. Причината е, че отпадна забраната з...
По 2000 лв. на вечер са готови да отделят най-верните фенове на Robbie Williams и Kasabian, за да нощуват в хотела, в който най-вероятно ще бъдат наст...