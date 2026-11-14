Трагедия на пътя! Един загина, стотици останаха блокирани

Тежка катастрофа с един загинал и един ранен затвори за часове главния път Е79 между Монтана и Враца през нощта срещу събота. Инцидентът е станал около полунощ в участъка между Монтана и Крапчене.

По информация на БНТ челно са се сблъскали тир и бус, движещи се в противоположни посоки. Според очевидци една от задните гуми на камиона се е спукала, вследствие на което ремаркето се е отклонило и е навлязло в насрещното платно.

При удара е загинал един човек, а друг е откаран в болница. Към момента няма подробна информация за състоянието на ранения.

„Единият ни колега почина, докато се опитвахме да му помогнем“

Шофьор от Турция на име Мурат, който е пътувал с група бусове, разказа пред БНТ за трагичните минути след катастрофата.

„Катастрофата стана около полунощ. Ние сме от Турция и пътувахме в група от няколко буса. Докато се движехме по пътя, малко след Монтана, в лентата за насрещно движещите се имаше камион с ремарке. Тогава една от задните му гуми се спука и ремаркето се отклони и препречи пътното платно. И тогава се случи катастрофата.“

По думите му двама негови колеги са пострадали при сблъсъка.

„Единият за съжаление почина, още докато се опитвахме да им помогнем в първите минути. Другият беше откаран в болница и е под лекарско наблюдение, но не знаем повече за състоянието му“, разказва Мурат.

Версията за спуканата гума е по свидетелски показания. Официалната причина за катастрофата все още не е установена.

Стотици шофьори прекараха нощта на пътя

След тежкия удар движението по Е79 беше спряно в двете посоки. Стотици шофьори останаха блокирани в продължение на часове, докато екипите работеха на мястото на произшествието.

Заради катастрофата Агенция „Пътна инфраструктура“ въведе ограничения при километър 113 между Монтана и Крапчене.

За леките автомобили бяха определени обходни маршрути през Берковица и Вършец, както и през Бойчиновци и Криводол. Тежкотоварните автомобили изчакваха на място.

Впоследствие движението беше възстановено.

Шофьори сигнализират за опасно лошо сцепление

Наред с тежката катастрофа водачи на камиони сигнализираха и за проблеми с пътната настилка по направлението Видин – Монтана.

Според тях дори тежкотоварни автомобили със сравнително нови гуми са буксували при изкачванията заради липса на достатъчно сцепление.

„С нови гуми, гуми горе-долу на 10–20 000 км, и няма сцепление с асфалта. Самата гума няма сцепление с асфалта. Буксува на място. Тонажът ми е 23 тона, няма 25 тона натоварен, и няма сцепление с асфалта“, разказва шофьорът Цветомир Цветанов.

Сигналите за състоянието на настилката са от друг участък на пътя и засега няма данни да са свързани с причината за смъртоносния сблъсък край Монтана.