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ТИР се запали на Е-79

ТИР се запали на Е-79

Благоевград. Тир лумна в пламъци по време на движение на главен път Е-79. За щастие шофьорът реагирал бързо и адекватно, като успял да напусне навреме...

06 октомври | 14:38
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