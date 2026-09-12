Километрични тапи по посока София
В последния почивен ден е изключително натоварен трафикът по Е-79 в областите Благоевград и Кюстендил. 4 км колона от автомобили се е образувала след...
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В последния почивен ден е изключително натоварен трафикът по Е-79 в областите Благоевград и Кюстендил. 4 км колона от автомобили се е образувала след...
Поредната кървава катастрофа стана на главен път Е-79. тежкият инцидент, при който загина един шофьор, а друг е с опасност за живота, стана след Благо...
Тежка катастрофа е станала на пътя Е79 рано тази сутрин. Два микробуса и товарен автомобил са се сблъскали към 05, 45 часа. Пътният инцидент е станал...
Благоевград. Изнесено дежурство в най-натоварените дни на главен път Е-79 ще направи Регионалната служба „Противопожарна безопасност и защита на насел...
София. Два автомобила са се ударили на главен път Е-79 край Сандански, съобщиха от Областна дирекция на МВР в Благоевград, цитирани от "Фокус". По инф...
Видин. Лек автомобил е ударил кон на главен път Е-79 на разклона за Белоградчик при село Бела, община Димово, съобщиха от областната дирекция на МВР в...
София. Натоварен е трафикът по главен път Е-79 след трите почивни дни. Засилено е и полицейското присъствие заради интензивното движение от Гърция и о...
Перник. 400 миньори "Мини открит въгледобив" в Перник и служители от "Топлофикация-Перник" блокираха движението по Е79 по посока София-Кулата. Действи...
Благоевград. Мощната буря, разразила се през нощта в петък срещу събота, нанесе поражения в Пиринския край. За щастие няма пострадали хора по време на...
Благоевград. Лек автомобил БМВ излетя и път Е-79 край Благоевград и паркира в нивите, за щастие водачът и спътничката му са невредими, съобщи БГНЕС. С...
Благоевград. Тежък пътен инцидент затвори главен път Е-79 между село Железница и Благоевград. Насъбрала се е километрична опашка от автомобили, като з...
Благоевград. Тир лумна в пламъци по време на движение на главен път Е-79. За щастие шофьорът реагирал бързо и адекватно, като успял да напусне навреме...
Благоевград. Остава натоварено движението по главен път Е-79. Полицейски патрулни коли има по главен път Е-79 в участъка Кулата - София. Движението е...
Ремонт на 69-ти км в посока София по "Тракия" са причина за образувалото се над 15 км задръстване при "Траянови врата"
Монтана. Пътят от Видин, Лом и Монтана към столицата през прохода „Петрохан" се превръща в алтернатива на маршрута през Враца и Ботевград, похвалиха с...
Благоевград. С приготвяне на зимнина смениха блокадата на главвен път Е79 около 50-тина зеленчукопроизводители. В събота в 12.30 ч. те се събраха за...
Благоевград. За втори пореден ден земеделци от Петричко-Санданския регион излязоха на протест срещу ниските изкупни цени и нерегламентирания внос на з...
Благоевград. Пътна полиция в Благоевград ще направят предложение, което ще бъде съгласувано с Областното пътно управление и пътната агенция за премахв...