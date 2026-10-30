Шест часа забрана на „Хемус“ - АПИ обяви важни ограничения

Важни ограничения на движението влизат в сила от днес по автомагистрала „Хемус“. Заради ремонта на тунел „Топли дол“ тежкотоварните камиони над 12 тона няма да могат да преминават в определени часове по участъка между София и Ботевград. Забраната ще важи и в неделя, когато се очаква засилен трафик към столицата. От Агенция „Пътна инфраструктура“ обявиха допълнителни ограничения през ноември и посочиха кога се очаква възстановяване на движението през двете тръби на тунела.

Шест часа ограничения днес и в неделя

Днес, 30 октомври, от 15:00 до 21:00 часа ще бъде забранено движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона в посока изход от София. Ограничението обхваща участъка от нулевия километър на магистралата до пътен възел „Ботевград“ при 47-ия километър.

В неделя, 1 ноември, забраната ще важи в същия часови интервал, но за камионите, пътуващи към София. Целта е да се улесни движението в най-натоварените часове и да се повиши безопасността в района на ремонта.

Алтернативният маршрут за тежкотоварните автомобили, пътуващи към Враца, Монтана и Видин, е през прохода „Петрохан“. Същият обход може да се използва и в неделя от камионите, които се насочват към столицата.

От АПИ уточняват, че ако интензивността на движението намалее, „Пътна полиция“ може да разреши преминаването на тежкотоварни автомобили и преди изтичането на обявеното ограничение.

Още забрани в началото на ноември

През следващите дни са предвидени допълнителни ограничения, които ще засегнат тежкотоварните превозни средства над 12 тона.

В понеделник, 2 ноември, движението на камиони ще бъде спряно и в двете посоки между 7:00 и 9:00 часа. Същата мярка ще се прилага и на 9 ноември.

В петък, 6 ноември, забраната ще важи от 15:00 до 21:00 часа за камионите, напускащи София. В неделя, 8 ноември, движението на тежкотоварни автомобили към столицата ще бъде ограничено между 14:00 и 21:00 часа.

От пътната агенция предупреждават, че при необходимост контролните органи могат да въведат и допълнителни мерки за регулиране на трафика.

АПИ предупреди за Искърското дефиле

От агенцията препоръчват шофьорите на камиони над 12 тона да не използват Искърското дефиле като алтернативен маршрут. Причината е, че в отделен участък движението се осъществява само в една лента заради обрушване и укрепване на скални откоси.

Това може да доведе до допълнителни затруднения, особено при засилен трафик. Затова за тежкотоварните автомобили, пътуващи към Северозападна България, се препоръчва маршрутът през прохода „Петрохан“.

Кога ще отворят тунел „Топли дол“

От АПИ съобщават и важна новина за предстоящите коледни и новогодишни пътувания. Около 18 декември се предвижда временно да бъде възстановено движението в двете тръби на тунел „Топли дол“, за да се осигури по-лесно и безопасно преминаване по магистралата през празниците.

След приключването им, около 11 януари 2027 г., движението през тръбата в посока София отново ще бъде ограничено заради довършването на строително-монтажните работи.

Според предварителния график ремонтът на тунел „Топли дол“ трябва да приключи окончателно през април 2027 г.