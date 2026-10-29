Топ синоптик прогнозира: Минус 6 градуса, 20 см сняг и порои

"Времето ще се развива на фона на чести валежи. За денонощието по-интензивни ще бъдат валежите днес по Черноморието и в Добруджа. Утре ще бъде дъждовно, с по-съществени валежи в Северна България. В събота ще се задържи дъждовно. В неделя ще има валежи през деня главно над Западна и Централна България", съобщи синоптикът Петър Янков пред Bulgaria ON AIR.

София ще бъда най-хладната балканска столица - с максимални температури около 9 градуса. В крайните южни райони на страната градусите ще достигат 13-14.

През уикенда времето ще бъде неподходящо за разходки в планините и по Черноморието. В Гърция в неделя ще има интензивни валежи с проливен характер, стана ясно още от прогнозата на Янков в "България сутрин".

Интензивните валежи в неделя в Западна България ще бъдат между 10 и 20 литра на квадратен метър.

Следващата седмица също ще бъде дъждовна, времето ще захладнява.

Синоптикът предупреди, че интензивните валежи започват в понеделник и ще усилват във вторник в цялата страна, особеното в източната половина.

От сряда следобед започва постепенно разкъсване на облачността.

По планините у нас ще превалява сняг. Ще се образува снежна покрива от 10 до 20 см над 2000 м. До 4-5 см сняг на 1500 метра височина.

На Мусала ще бъде минус 6 градуса. В населените места температурите ще бъдат между 6 и 9-10 градуса.

Във вторник по високите западни полета дъждът може временно да преминава в сняг, отбеляза Янков.

"Трябва да имат предвид хлъзгавата пътна настилка в цялата страна. Тези, които са сменили гумите със зимни, ще се чувстват по-комфортно. Тези, които карат с летни гуми, да намалят скоростта с 10-15 км от обозначената по знаците", апелира синоптикът.

Средната температура при пускане на парното трябва да бъде по 12 градуса в три последователни дни. Ще има тези дни в столицата, обърна внимание Янков.

"В първата десетдневка на ноември времето ще бъде по-динамично и с валежи. Това захлаждане ще продължи до 7 ноември. До 10 ноември се очакват повече слънчеви часове и повишение на температурите между 10-12 градуса. Между 11 и 13 ноември се очакват интензивни валежи", прогнозира специалистът.

"От 14 до 20 ноември се очаква "циганското лято" да покаже присъствие с повишение на температурите до 20 градуса", посочи Янков.

В края на третата десетдневна се очаква повече слънце. Между 21 и 25 ноември отново често ще превалява и температурите слабо ще се понижат.

Снежната покривка бързо ще се топи в средата на месеца, завърши Янков.