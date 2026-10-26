Изненада! Сняг покрива София до дни

Европейският метеорологичен модел ECMWF прогнозира първата по-сериозна зимна обстановка за Югозападна България в периода 1–2 ноември. Според последните прогнозни сценарии са възможни валежи от сняг в Софийско, Драгоманско и Пернишко, като снежната граница може да се понижи значително в хода на обстановката. Това съобщиха от Meteo Balkans.

Очаква се първоначално снеговалежите да обхванат предимно високите полета на Западна България. В късните следобедни часове обаче границата между дъжда и снега може да се понижи под 800 метра надморска височина, което създава условия за снеговалеж и в по-ниските части на региона.

Причината за очакваното влошаване на времето е преминаването на средиземноморски циклон, който ще създаде условия за валежи в значителна част от България.

По прогноза на ECMWF по-съществени количества дъжд се очакват в Южна, Северна Централна и Югоизточна България. Интензивни валежи са възможни и в Северозападна България.

Развитието на циклона и температурите в различните слоеве на атмосферата ще бъдат от ключово значение за това къде дъждът ще премине в сняг. Особено внимание заслужава районът на Софийското поле и високите полета на Западна България, където при подходящо съчетание на температурите и интензивността на валежите са възможни първите по-значими снеговалежи за сезона.