Времето се обръща! Студ, мъгли и дъжд

През първите дни от новата седмица времето в България ще се определя от нахлуването на по-хладен въздух от северозапад. Вятърът ще се усили, а облачността временно ще се увеличи, като по-съществени ще бъдат облачните периоди над Западна България. В югозападните райони на отделни места се очакват слаби превалявания от дъжд.

Промяната ще се усети и в температурите, които ще се понижат спрямо предходните дни. Въпреки това не се очаква повсеместно и продължително влошаване на времето, тъй като валежите в началото на периода ще бъдат ограничени по обхват.

Вторник и сряда: Повече слънце, но и условия за мъгли

Във вторник и сряда вятърът в западната половина на страната постепенно ще отслабне, като на места временно ще стихва. В Източна България ще се задържи предимно умерен вятър от североизток.

Във вторник облачността ще бъде променлива, като сутринта над Източна България ще има повече облаци. Там на отделни места все още са възможни слаби превалявания. През сряда облачността по-често ще намалява и в много райони ще преобладава слънчево време.

В западната половина на страната, особено в речните долини и котловините, през нощта и в ранните сутрешни часове ще има условия за образуване на мъгли. Те могат временно да намаляват видимостта, особено в районите с по-слаб вятър.

В сряда минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, а максималните ще достигат 11°–16°. В по-ниските места при подходящи условия са възможни още по-ниски минимални стойности, докато в районите с повече слънчево греене дневното затопляне ще бъде по-осезаемо.

Четвъртък и петък: Ново увеличение на облачността

В четвъртък времето отново ще стане по-динамично. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, а от запад на изток облачността бързо ще се увеличава. На места ще превали дъжд, като валежите първоначално ще обхванат западните райони.

В петък над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време, но валежите ще бъдат сравнително ограничени и ще обхващат отделни райони. Вятърът постепенно ще отслабне, а в Южна България на места временно ще стихва.

През тези дни времето ще остане променливо, с редуване на по-облачни периоди и временни разкъсвания на облачността. Разпределението на валежите ще зависи от развитието и движението на атмосферните смущения, поради което са възможни съществени различия между отделните райони.

Събота: Повишена вероятност за по-съществени валежи

Към края на седмицата се очаква ново активизиране на валежите. В събота дъждът ще започне да обхваща страната от юг и запад, като на места има повишена вероятност количествата да бъдат значителни.

Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток и ще се усили в Източна България. Това ще бъде съществена промяна в атмосферната обстановка спрямо предходните дни. При развитието на по-активна валежна зона е възможно на отделни места да се образуват условия за по-продължителни дъждове.

Към момента съботата се очертава като един от дните с по-голяма вероятност за валежи през разглеждания период. Точните райони с най-съществени количества ще зависят от траекторията и интензивността на атмосферното смущение.