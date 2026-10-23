Проф. Рачев се пошегува с изборите. Няма оправдание за едно нещо

Циклонът Адам се развихри с гръмотевици и обилни валежи, но топлата есен няма никакво намерение да си тръгва от България. След бурната нощ времето постепенно ще се успокои, а през почивните дни и следващата седмица температурите отново ще бъдат по-високи от обичайните за сезона. На места термометрите ще показват 18-19 градуса, а по-същественото застудяване се отлага за началото на ноември. Това прогнозира климатологът проф. Георги Рачев в предаването „Тази сутрин“ по бТВ, като не пропусна да се пошегува и с предстоящите президентски избори.

Адам се развихри, после отстъпва

Бурята, която премина през страната през нощта, се оказа по-щедра на дъжд от очакваното. Според проф. Рачев до 7 часа сутринта в Софийско са паднали между 20 и 30 литра на квадратен метър.

„На няколко места наистина гръмна доста яко. Валежите дори надминаха прогнозните“, коментира климатологът. Той обясни, че дъждовете са свързани със студен атмосферен фронт и циклона Адам, който вече е променил характеристиките си.

Северозападният вятър ще продължи да се усеща в София и голяма част от Западна България, но постепенно атмосферната обстановка ще се стабилизира. Дъждовете ще отстъпват място на разкъсана облачност и слънце.

Есента категорично отказва да си тръгне

Проф. Рачев имаше приятна новина за всички, които още не са готови да извадят зимните якета. „Не иска да си отиде хубавата, топла есен. В цяла Европа е много топло, над нормалното за това време. И Балканите не правят изключение“, заяви той.

Според климатолога както тази, така и следващата седмица ще останат сравнително топли. Максималните температури ще се движат около 18-19 градуса, а в края на октомври ще има условия за нови слънчеви дни.

Подобна е картината и в голяма част от Европа, където температурите също надвишават обичайните стойности за сезона. Така вместо рязко настъпване на зимата България ще получи още време за есенни разходки и занимания на открито.

Рачев към избирателите: Времето няма да ви е оправдание

Особено любопитна беше прогнозата за неделя, когато предстоят президентските избори. България ще попадне в периферията на обширен антициклон, който ще осигури сравнително спокойно и приятно време.

„По отношение на времето няма да има никакви оправдания да не се гласува. В крайна сметка вътрешното убеждение е най-важното“, пошегува се проф. Рачев.

Климатологът не очаква сериозни метеорологични затруднения в изборния ден. На места ще има повече облаци, но температурите ще останат сравнително високи за края на октомври.

Слънцето се връща, но дъждът ще наминава

През почивните дни времето ще бъде сравнително приятно, с редуване на слънце и облаци. По думите на проф. Рачев няма изгледи за продължително застудяване.

В понеделник и вторник са възможни краткотрайни валежи на отделни места, но след това отново ще се установи предимно слънчево време. Максималните температури в страната ще останат около 17-19 градуса.

В Пловдив топлото време ще се задържи през цялата следваща седмица, а минималните температури ще бъдат положителни. Подобна ще е обстановката в Русе и Плевен, където също не се очаква сериозно застудяване.

По Черноморието предстои приятна есенна седмица. Заради влажния морски въздух сутрин на отделни места могат да се образуват мъгли, но през деня времето ще бъде подходящо за разходки.

А парното? Засега може да почака

Проф. Рачев коментира и въпроса кога ще настъпят условията за пускане на централното отопление.

Според прогнозата по-сериозно понижение на температурите може да се очаква едва в края на октомври и началото на ноември. Тогава средната денонощна температура в София и Западна България вероятно ще падне под 12 градуса.

Това е едно от условията за включване на парното, като се изисква задържане на ниските температури в продължение на три последователни дни и прогноза за трайно застудяване.

Засега обаче есента осигурява още няколко дни отдих на радиаторите, а температурите остават по-скоро приятелски настроени към домакинските бюджети.

Циганското лято готви последен подарък

В края на октомври или началото на ноември проф. Рачев очаква и период на по-спокойно време, характерен за така нареченото циганско лято.

Слънчевите дни и сравнително високите температури ще продължат да радват любителите на разходките, макар сутрините постепенно да стават по-хладни.

Засега прогнозата е ясна - циклонът Адам направи своето шумно представление, но последната дума този октомври изглежда ще има топлата есен.