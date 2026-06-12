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Еволюция на ябълката

Еволюция на ябълката

Сладкият плод разказва истории от Едем до Епъл За ябълката знаем, че: съдържа витамин С, който укрепва имунната система, флавоноиди - вид антиоксидан...

06 февруари | 22:50
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