Божествената искра. Най-голямата мистерия на Микеланджело
Защо празнината между пръстите на Бог и Адам продължава да вълнува света
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Защо празнината между пръстите на Бог и Адам продължава да вълнува света
Сладкият плод разказва истории от Едем до Епъл За ябълката знаем, че: съдържа витамин С, който укрепва имунната система, флавоноиди - вид антиоксидан...