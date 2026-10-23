Порои и гръмотевици връхлитат България. Студен фронт обръща времето

Рязък обрат на времето носи днес студен атмосферен фронт, който преминава през България. Значителни валежи, придружени на места с гръмотевици, ще обхванат Централна и Източна България, а в планините над 2000 метра дъждът ще преминава в сняг. Силен северозападен вятър ще донесе студен въздух и ще понижи максималните температури до 15-20 градуса, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). След временно подобрение през почивните дни се задава ново застудяване с по-значителни валежи във вторник.

Порои и гръмотевици, после слънце

Днес най-сериозна ще бъде обстановката в Централна и Източна България, където валежите на отделни места ще бъдат значителни по количество и придружени с гръмотевична дейност. Облачността над по-голямата част от страната ще остане плътна в първите часове на деня.

Още сутринта обаче от запад ще започне разкъсване на облаците. Постепенно валежите ще отслабват и следобед навсякъде ще спрат, като в много райони времето ще стане предимно слънчево.

Ще духа до умерен северозападен вятър, който в Североизточна България временно ще бъде силен. С него ще нахлува по-студен въздух, а дневните температури ще бъдат между 15 и 20 градуса. В София термометрите ще достигнат около 15 градуса.

Сняг по високите върхове

В планините времето също ще бъде динамично. Преди обяд облачността ще е значителна, с валежи от дъжд, които над 2000 метра ще преминават в сняг. Ще духа умерен северозападен вятър, а следобед облаците постепенно ще се разкъсват.

На височина 1200 метра максималната температура ще бъде около 11 градуса, а на 2000 метра - едва 4 градуса. Условията изискват повишено внимание при преходи във високите части на планините заради валежите, вятъра и застудяването.

Гръмотевици и по Черноморието

По Черноморието ще преобладава облачно време с краткотрайни валежи, като на отделни места ще има и гръмотевици. Сутринта видимостта в някои райони ще бъде намалена, а умерен северозападен вятър ще допълва усещането за хладно време.

Следобед дъждовете ще спират и облачността ще намалява. Максималните температури ще останат между 16 и 18 градуса, приблизително колкото е и температурата на морската вода. Вълнението ще бъде 2-3 бала.

Събота започва с едва 1 градус

В събота облачността ще се разкъса над цялата страна, като най-късно подобрение ще настъпи в североизточните райони. Преди обяд в низините и котловините ще има мъгли, които на места могат да се задържат по-продължително.

Северозападният вятър ще отслабне и постепенно ще се ориентира от юг-югоизток. Дневните температури слабо ще се повишат и ще достигнат между 17 и 22 градуса.

Сутринта обаче ще бъде значително по-студена. Минималните температури ще паднат до 1-6 градуса, като само в Източна България ще останат по-високи - между 10 и 12 градуса.

Неделя носи мъгли и нов дъжд

В неделя на много места в равнинните райони ще има мъгли или ниска облачност. По Черноморието се очакват слаби превалявания и ръмежи, а вечерта в Югозападна България отново ще започне да вали.

Максималните температури ще бъдат предимно между 16 и 21 градуса. Въпреки сравнително мекото време през деня сутрешните мъгли ще затрудняват видимостта по пътищата.

Вторник идва с нова порция дъждове

През първите дни на следващата седмица облачността отново ще се увеличи и на много места ще има валежи. Най-значителни количества дъжд се очакват във вторник, когато вятърът ще се усили.

Той ще бъде от северозапад, а в източната половина на страната - от североизток. Това ще доведе до ново понижение на температурите.

В средата на седмицата облаците ще започнат да се разкъсват, като в някои планински райони ще се установи предимно слънчево време. В равнините обаче ще се задържат мъгли и ниска облачност, а преобладаващите максимални температури ще бъдат между 14 и 19 градуса.