Истински зимни студове ни очакват в началото на следващата седмица, когато температурите в някои райони на страната ще паднат до минус 18 градуса. Въпреки че снеговалежите постепенно ще спрат, студът ще се задържи, а дневните температури също ще останат под нулата. Според прогнозата на НИМХ затопляне се очаква едва през втората половина на седмицата, но времето ще остане по-студено от обичайното за сезона.

В началото на следващата седмица вятърът ще отслабне, повече в Западна и Централна България. Над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса, но на места в равнините и котловините ще се образува ниска облачност или мъгла, по-дълго ще се задържа по поречието на Дунав.

Предимно значителна ще е облачността и над Източна България, на отделни места ще превали слаб сняг. Минималните температури ще се понижат значително, на отделни места в сряда до минус 16° - минус 18°. Дневните температури също ще остават под нулата, най-ниски ще са във вторник: минус 8° - минус 3° .

През втората половина на седмицата ще започне бавно затопляне, но ще остане по-студено от обичайното за периода. В четвъртък вятърът временно ще отслабне, в западната половина и ще стихне, но по-късно ще се ориентира от северозапад и ще започне да се усилва.