Коледната украса в центъра на Пловдив рухна под тежестта на обилния мокър сняг, който се сипе над града от часове. Елементи от празничната декорация паднаха върху Главната улица и в квартал "Капана", като при инцидента няма пострадали хора. Десетки дървета и клони се стовариха върху автомобили, тротоари и пътни платна, а общината затвори Цар-Симеоновата градина от съображения за безопасност. Усложнена е зимната обстановка и в областта, където две населени места останаха без електрозахранване.

Паднали дървета затиснаха автомобили

През нощта и в ранните сутрешни часове са получени 45 сигнала за паднали дървета и клони. Особено тежка е ситуацията в район "Южен", където има затиснати от дървета автомобили, съобщава "Пловдив нюз". Паднало дърво блокира и булевард "Никола Вапцаров".

Кметът на Пловдив Костадин Димитров и заместник-кметът Иван Стоянов са на терен и следят работата на общинските предприятия. Пред "Трафик нюз" градоначалникът съобщи, че падналите елементи от коледната украса на Главната улица и в "Капана" вече са възстановени.

Общинското предприятие "Градини и паркове" е мобилизирало 35 екипа за отстраняване на падналите дървета и счупените клони във всичките шест района на града. От общината призовават пловдивчани да избягват паркирането под дървета заради опасността от нови инциденти.

360 тона сол срещу заледяването

Снегопочистването в Пловдив е започнало още в 2 часа през нощта, когато по улиците са излезли 21 машини за разпръскване на сол. Два часа по-късно към тях са се присъединили 45 снегорина, съобщиха официално от общината.

До 5 часа сутринта основните пътни артерии са били почистени до асфалт, но около 8 часа снеговалежът се е усилил и се е наложило повторно разчистване. До момента са използвани 360 тона сол, а техниката ще остане по улиците до спирането на валежите.

От 6 часа сутринта служителите на общинското предприятие "Чистота" разчистват и спирките на градския транспорт, пешеходните подлези и тротоарите. Приоритетно се обработват пространствата около болниците, поликлиниките, училищата и детските градини.

Две села в Пловдивско останаха без ток

Снежната стихия предизвика аварии на електроразпределителната мрежа и извън областния град. Без електрозахранване тази сутрин са селата Манастир в община Лъки и Отец Кирилово в община Брезово, съобщава вестник "Марица".

Снежна покривка в планинските части на община Лъки започна да се образува още в събота следобед. Заради снеговалежа и опасността от заледявания още вчера беше въведено ограничение за тежкотоварните автомобили през прохода Троян-Кърнаре, предаде Радио Пловдив.

За цялата Пловдивска област днес е в сила оранжев код за значителни снеговалежи. Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология се очаква натрупване на снежна покривка между 10 и 30 сантиметра. За общините Карлово, Сопот, Хисаря и Лъки е обявен и жълт код за ниски температури.