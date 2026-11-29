Бързият влак София-Варна с около 200 пътници дерайлира тази нощ край врачанското село Елисейна. Обилните снеговалежи и силният вятър предизвикаха сериозни транспортни проблеми във Врачанско, където снежната покривка достига половин метър. Два ключови пътни участъка бяха блокирани часове наред от аварирали тежкотоварни автомобили. В няколко общини продължават и проблемите с електрозахранването.

200 души в железопътен капан

Инцидентът с бързия влак №2627 е станал в 3:39 часа тази нощ. По информация на БДЖ композицията престоява в гара Елисейна заради провиснали и паднали върху железния път клони.

Областният управител на Враца Росен Михайлов съобщи, че се очаква информация за организацията по транспортирането на пътниците до крайните им дестинации. Хора от влака се оплакват от липсата на храна, вода и информация за това кога ще продължат пътуването си.

Тирове с износени гуми блокираха Е-79

Особено тежка беше обстановката по международния път между Ботевград и Мездра, където аварирали камиони предизвикаха километрични задръствания. Движението в посока Мездра беше блокирано поне шест часа. Сред попадналите в снежния капан имаше и автобуси, превозващи работници, а образувалите се колони попречиха дори на снегопочистващата техника да си свърши работата.

Друг тежкотоварен автомобил се завъртя на пътя Враца-Монтана, в района на отбивката за Вършец. По думите на областния управител причината са силно износени гуми. Камионът е изтеглен около 3:30 часа, като към момента движението и в двата проблемни участъка е възстановено.

Снегорините не са спирали цяла нощ

Общо 60 машини на Областното пътно управление са мобилизирани за почистване и обработка на настилките срещу заледяване. Заместник-кметът на Враца Цветан Стоичков обясни, че заради силния вятър на места се образуват нови навявания почти веднага след преминаването на снегорините.

"Не се спира да се чисти. Тази нощ всички машини не са почивали. Само в 4 часа имаше 20 минути за смяна на шофьорите на камионите", посочи Стоичков.

Най-сериозни остават проблемите с електрозахранването в общините Хайредин и Роман. В град Мездра и част от населените места в общината токът вече е възстановен, а аварийните екипи на "Електроразпределителни мрежи Запад" продължават работа.

За Врачанско днес е в сила оранжев код за опасно време, предупреди областната администрация. Властите призовават шофьорите да отложат неналожителните пътувания, а водачите на тежкотоварни автомобили да не потеглят без подходящи зимни гуми.