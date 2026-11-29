Тежка нощ преживяха стотици пътуващи по пътищата на България заради обилните снеговалежи и силния вятър. Ученически автобус и стотици автомобили попаднаха в километрично задръстване между Ботевград и Мездра, след като аварирали камиони блокираха и снегопочистващата техника. Зимната стихия засегна сериозно и Черноморието, където вълните достигнаха пет метра, а главният път между Бургас и Варна беше затворен заради обилния снеговалеж. Десетки населени места в Северозападна България останаха без електричество.

Шест часа в снежния капан между Ботевград и Мездра

Километрична колона от автомобили се образува през нощта в района на Копяновец на международния път Е79. Сред блокираните превозни средства е и ученически автобус. Към 1 часа след полунощ движението в посока Мездра е било преустановено вече шест часа, съобщи БНТ.

Причината за тежката ситуация са аварирали камиони, които са препречили пътя. Заради тях снегопочистващите машини също са попаднали в задръстването и не са могли да продължат обработката на настилката.

Сериозни затруднения имаше и по пътя между Монтана и Враца, където тежкотоварен автомобил аварира в района на разклона за селата Краводер и Главаци. Още късно снощи беше ограничено движението на камиони над 12 тона по автомагистрала "Хемус" между София и Ботевград в двете посоки.

Снегът затвори 31 километра от пътя Бургас-Варна

Обилният снеговалеж наложи затварянето на главния път между Бургас и Варна в участъка от Несебър до Обзор. Ограничението обхваща близо 31 километра, като движението в района се регулира от полицейски екипи.

От Агенция "Пътна инфраструктура" призовават шофьорите да следват обозначения обходен маршрут. Сериозни затруднения заради снеговалежите има и в Ришкия проход.

Още в събота вечерта от пътната агенция съобщиха, че над 430 снегопочистващи машини обработват републиканската пътна мрежа, а снеговалежи са регистрирани в 20 области на страната. Създадена е организация при натрупване на снежна покривка над 15 сантиметра движението временно да бъде спирано, за да се осигури възможност за почистване на настилките.

Петметрови вълни връхлетяха Южното Черноморие

Бурното море заля крайбрежната велоалея между Бургас и квартал "Сарафово". Записи от общинските камери за видеонаблюдение около 1,20 часа през нощта показват как огромните вълни преминават над предпазната стена и заливат алеята. Преминаването по нея при подобни условия е изключително опасно.

Още снощи морското вълнение по Южното Черноморие достигна 5-6 бала. Край Царево височината на вълните беше около четири метра, а в района на Ахтопол и Синеморец достигна близо пет метра. Морската вода навлезе на около 20 метра навътре в плажните ивици, а поривите на вятъра достигнаха близо 90 км/ч.

В събота в Царево беше задействана системата за ранно предупреждение BG-ALERT, а местните власти ограничиха достъпа до крайбрежните зони. Както съобщи БНР Бургас, в Приморско превантивно беше изключено осветлението по крайбрежната алея заради опасността от електрически аварии при заливане с морска вода.

Десетки селища останаха без ток

Обилният снеговалеж предизвика и прекъсвания на електрозахранването в десетки населени места в областите Враца, Монтана и София. Сред най-сериозно засегнатите са общините Криводол, Мездра, Борован и Бяла Слатина.

Проблеми с електрозахранването бяха регистрирани в селата Осен, Галатин, Руска Бела, Крапец, Върбешница, Добролево, Нивянин, Сираково, Тлачене и Соколаре.

Междувременно проблемите с отоплението в столицата продължават. В събота изцяло или частично без парно останаха части от кварталите "Дианабад", "Слатина", "Младост", "Изток", "Дружба", "Мусагеница", "Лозенец" и "Студентски град".

От Националния институт по метеорология и хидрология призовават всички пътувания, които не са наложителни, да бъдат отложени. През неделния ден се очакват нови снеговалежи, силен вятър, виелици и образуване на преспи, особено в Добруджа и по планинските проходи.