Танкерът „Кайрос“ е започнал да дрейфа в посока Созопол, след като днес заради лошите метеорологични условия се е скъсала котвата му. Плавателният съд се е врязал в брега.

В 19:55 ч. корабът е заседнал югоизточно от Созопол, в района на нос Колокита, на около 100–150 метра от брега.

Ситуацията се развива при неблагоприятни метеорологични условия при вятър до 20–24 м/с и морско вълнение 4–5 бала.

На борда се намират двама моряци, китайски граждани. Осъществена е връзка с корабособственика.

ГД „Аварийно-спасителна дейност“ към ИА „Морска администрация“ координира необходимите действия. Утре сутрин на място ще бъдат изпратени екипи на компетентните служби, които ще извършат оглед и ще оценят състоянието на кораба и възможностите за предприемане на последващи действия.

"Кайрос" бе ударен от украински дрон в турски води в средата на миналия декември, след което турски влекач го захвърли в наши. Съдът е под санкции, с флаг на Гамбия, част е от т.нар. руски сенчест флот.

Припомняме, че танкерът „Кайрос“ остана блокиран край бреговете на Ахтопол на 5 декември 2025 година.

Заради тежките метеорологични условия тогава се наложи мащабна спасителна операция, при която част от десетчленния екипаж беше евакуирана с военен хеликоптер.

На 15 декември миналата година танкерът беше успешно изтеглен и закотвен в Бургаския залив.