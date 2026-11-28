Внучката на легендарния български футболист Спиро Дебърски – Сани Дебърска-Панева, разказа във "Фейсбук“ ада на „Стад Велодром“, където фенове на Левски бяха бити от фенове на местния Олимпик (Марсилия). В момента тя е служител на БФС, но е била за мача Лига Европа на лично пътуване.

ПУБЛИКАЦИЯТА НА САНИ ДЕБЪРСКА-ПАНЕВА

26.11.26.

Марсилия.

Нощ на разбити разбирания, глави, на всичко човешко.

18.33

60 българи, мъже, жени, майки, бащи и деца заеха своите места в сектор А (подчертавам сектор А, не фен зоната). Всеки момент се очаква да пристигне и вторият отбор да гледа мача. Малолетни деца, чиито родители са ги пратили да се докоснат до преживяването, наречено “европейски футбол”.

И точно преди първия съдийски сигнал, адът се отвори.

Една тълпа (200-300) младежи, някои с маски, други без, но всички до едни въоръжени с прътове, боксове, метални тръби и пожарогасители се приближава за секунди.

Инстинктът за самосъхранение се активира – започваш да тичаш далеч от тълпата, поглеждаш ляво, дясно, къде можеш да се скриеш. Врата. Нахлуваш.

Поглеждам назад и виждам Стела Михайлова (търговски директор на Левски). Не я пускат да влезне. А на крачки зад нея – онези, въоръжените с очи като демони, замахват с прътове и тръби. Избутвам охраната, дърпам Стела вътре. А демоните отвън налагат всичко, попаднало на пътя им. Бойно поле.

А уж бяхме официална делегация на мач.

Минутите текат. 2… 5… въоръжените младежи се завръщат спокойно по местата си след изпълнената мисия. Охраната седи. Полиция няма.

Минута 10-12, едната врата се отваря и виждам познат, изключително възпитан и кротък мъж, когото го съпровождат. Обезобразен. Тръгвам към него, казвайки името му. Отговаря: “Не виждам. Нищо не виждам…

Защо ме биха?! Не нося шалче, не съм провокирал.”

И после тишина.

Вече всичко е на автопилот - салфетки за спиране на кръвта, лед за отоците.

Във ВИП-а лежат ранени. 30 минути отборът домакин не може да осигури медицинска помощ. В делегацията има лекар. Той вече не е привърженик - пристига да оказва помощ. Друг си дава фланелката да се използва като марля.

Съдията свири край на първото полувреме. ВИП-овете на отбора домакин влизат да се възползват от кетъринга. Гостите се възползват от носилките.

Тръгваме към стационар. 5 етажа слизаме. 2 се изкачваме. Преминаваме от външната страна на сектор А. Двама носачи и една жена носят ранения. Вече не съм мед. сестра. Връчват ми на нося дефибрилатор и още част от инвентара им. Случаен минувач се включва да помага да носят ранения. Тишината в мен се пропуква - бомбички гърмят и чувам скандирания „к*р за Левски”. Французите били полиглоти. И български проговориха. От стационар на стационар, виждам българска кръв и ужас в очите. Чакаме линейка.

Раненият лежи на паркинга. Опитвам се да го успокоя, говоря с жена му. Български полицаи оказват съдействие. Френска полиция няма. Те ще се включат онлайн за дебрифинга по-късно.

Мачът свърши.

Моето търпение също.

На горния етаж скандират, аз с пълно гърло също - защо линейката не тръгва към болницата?! Човекът е тежко ранен.

90 минути.

Толкова отне да потегли обезобразен човек към болница в Марсилия.

Снощи ръце ми бяха в кръв, но се питам кой ще поеме отговорността?

Защо френската полиция не осигури безопасността, която гарантираше? Нали затова пуснаха само 500 човека?

Защо делегатът не спази протокола да прекъсне мача, въпреки че отборът гост неколкократно настояваше за това? В Турция (б.р. - двубоят между Бешикташ и Апоел Беер Шева се игра в Грузия), само минути по-рано, мачът спря. Е, вярно, там обаче ставаше въпрос за издигнато палестинско знаме и накърнена психика на евреи, а не за обезобразени от бой българи.

Защо отне 90 минути да се окаже медицинска помощ?

И още много “защо”…

Мачът ще остане в статистиката.

Ранените също.

Както и фактът, че всички те са само българи!!!

Донякъде обяснимо - все пак те бяха отишли да гледат мач, а не си носеха оръжия, ножове, прътове и боксове.

А за мен лично? За мен ще останат спомените, картините и звуците на случващото се отвъд терена.

Защото раните в сърцето зарастват по-трудно.

Боли да видиш обезобразени лица. Боли да видиш ужаса в очите на тези, които биват поднасяни за жертвоприношение, като им залостиш врата и гледаш през стъклото как ги налагат.

Боли да ти се разбият розовите очила, че доброто съществува и светът се развива.

Непрекъснато се говори за борба против агресията и расизма. На 25 и 26 ноември расизмът в Марсилия беше издигнат в култ. Хора ги биха просто защото са от България.

Снощи Марсилия беше дъното - на футбола, на организирането на спортни мероприятия, на човешкото поведение.

Снощи Олимпик Марсилия даде пример на всичко това, което футболът, спортът и светът не трябва да са.

Велодром е впечатляващ - и като инфраструктура, и като потъпкване на човешките права!