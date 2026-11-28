Съветът за електронни медии (СЕМ) разгледа мониторингов доклад за риалити формата "Ергенът: Любов в рая“ по bTV, който установява системна агресия, обиди и неподходящо съдържание в ефира.

На заседанието си, проведено вчера, регулаторът обсъди анализ на Дирекция "Мониторинг и анализи“ за епизодите в периода 30 август – 17 септември, провокиран и от над 100 зрителски сигнала. Експертите отчитат повтарящи се нарушения, сред които:

Вербална агресия и език

„. Системна употреба на вулгарен и нецензурен език, както и изказвания с дискриминационен характер

Унижение и заплахи. Случаи на личностно унижение, агресивно поведение и заплахи за физическа саморазправа между участниците

Сексуален подтекст

. Излъчване на сцени с подчертано сексуално съдържание

Членовете на Съвета се обединиха около комбиниран подход за реакция спрямо медията:

Среща с телевизията. Иницииране на разговори с представители на bTV и продукцията относно отговорността към аудиторията

Разширяване на проверката. По предложение на Габриела Наплатанова мониторингът ще обхване и денонощните самопромоции на шоуто, както и коментарната рубрика в дневното предаване "Преди обед“, където се излъчват откъси в часови пояс, достъпен за непълнолетни

Надзорни действия.

Продължаване на проверките по линия на медийния надзор за установяване на конкретни законови нарушения

Законът за радиото и телевизията (ЗРТ) предвижда имуществени санкции от ок. 1 534 до 15 339 евро за първо нарушение, а при повторно провинение глобите се налагат в двоен размер. Конкретният размер зависи от това коя разпоредба от закона е нарушена.