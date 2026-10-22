Стаите на дамите в Ергенът са пълен бардак

Разхвърляни дрехи, обувки по пода, отворени куфари и неоправени легла се превърнаха в повод за подигравки и критики. Част от публиката дори се пошегува, че ергените трябва да обръщат повече внимание на стаите на своите избраници, преди да вземат важни решения за любовното си бъдеще.

В романтичното риалити „Ергенът: Любов в рая“ обикновено най-голям интерес предизвикват отношенията между участниците, неочакваните признания и напрегнатите церемонии.

Този път обаче зрителското внимание се насочи към нещо доста по-прозаично – реда и чистотата в помещенията, които обитават дамите.

Кадри от женските спални станаха повод за оживени дискусии, след като част от аудиторията забеляза колко много вещи са оставени на различни места.

Разхвърляни дрехи, обувки и отворени куфари изненадаха публиката

Според зрителските коментари спалните на участничките не изглеждат особено подредени.

На вниманието на публиката попаднали дрехи, оставени по леглата и мебелите, обувки по пода и куфари, които стоят отворени.

Снимка: bTV

Неоправените легла също не останали незабелязани.

За някои от зрителите това е напълно обяснимо предвид динамиката на риалити формата, постоянното преобличане и ограниченото лично пространство.

Други обаче възприемат видяното като липса на елементарни навици за поддържане на ред.

Именно тези различни реакции превърнаха темата в повод за оживени дискусии.

„Ергените може да са влюбени, но любовта си има очи!“

Сред най-колоритните реакции са коментарите, че мъжете в предаването трябва да обърнат внимание не само на външния вид и характера на дамите, но и на начина, по който поддържат личното си пространство.

„Ергените не са слепи, може да са влюбени, но любовта си има очи!“, гласи един от зрителските коментари.

Авторът му се възмущава от възможността кандидат за сърцето на някоя от дамите да попадне в толкова разхвърляна стая.

Според тази гледна точка подобна гледка едва ли би направила добро впечатление на човек, който търси сериозна връзка.

Разбира се, това е шеговито и силно преувеличено мнение, което не означава, че състоянието на една стая определя качествата на бъдещия партньор.

„Първо въведете ред в спалнята, после обърнете внимание на чувствата“

Други потребители също коментират липсата на ред в спалните.

Някои смятат, че дори при натоварен график участничките биха могли да отделят няколко минути за оправяне на леглата и прибиране на дрехите.

„Ако не могат да си подредят леглото след ставане, поне да си подредят дрехите!“, гласи друга критична реакция.

Сред по-ироничните забележки се откроява и следният съвет:

„Първо въведете ред в спалнята, а после обърнете внимание на чувствата в сърцето.“

Тези коментари превръщат обикновения домашен безпорядък в своеобразна тема за отношенията между мъжете и жените във формата.

Някои зрители дори правят предположения как би изглеждал съвместният живот на участничките с бъдещите им партньори.

Част от аудиторията прие ситуацията с чувство за хумор, докато други отправиха доста критични забележки.

Едно е сигурно – в „Ергенът: Любов в рая“ дори една разхвърляна стая може да се превърне в повод за разгорещени дискусии.

А дали редът в спалнята има отношение към успеха в любовта, остава въпрос, на който всеки зрител вероятно би отговорил по различен начин, пише Ко4.бг.