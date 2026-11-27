Съветът за електронни медии (СЕМ) установи системна словесна агресия, непристоен език, унизително отношение и заплахи за физическа саморазправа във втория сезон на „Ергенът: Любов в рая“.

Докладът обхваща излъченото между 30 август и 17 ноември 2026 г., а от началото на сезона в регулатора са постъпили над 100 зрителски писма с критики към предаването.

Експертите са регистрирали още агресивно поведение, реплики с дискриминационен характер и сцени с отчетлив сексуален подтекст. Докладът е приет от СЕМ на заседанието на 27 ноември.

С четири гласа „за“ регулаторът е решил да предприеме действия в три посоки: да започне надзорни процедури за евентуални нарушения на Закона за радиото и телевизията, да проведе среща с доставчика на медийната услуга и да организира професионална дискусия с участието на медийни експерти.

Къдринка Къдринова е заявила, че според нея съдържанието може да противоречи на чл. 10, ал. 1, т. 6 от закона. Текстът забранява излъчването на съдържание, което противоречи на добрите нрави, оправдава жестокостта и насилието или подбужда към ненавист.

Галина Георгиева е предложила разговор с доставчика, а Пролет Велкова е настояла експертната администрация на СЕМ да прецени основанията за последващи регулаторни действия.

Председателката на СЕМ Габриела Наплатанова

е подчертала, че фактът, че предаването се излъчва след 22 часа, не отменя отговорността на телевизията и продуцентите за съдържанието. Тя е обърнала внимание и на рекламните откъси, които достигат до зрителите през целия ден.

Наплатанова е поискала да бъде проверена и рубриката в „Преди обед“, посветена на отношенията между участниците. Части от това съдържание се разпространяват и в социалните мрежи, което разширява достъпа до отделни сцени извън часовия пояс на основното излъчване.

СЕМ вече е разглеждал съдържанието на „Ергенът: Любов в рая“. През първия сезон в регулатора са постъпили над 160 зрителски писма. Два доклада са отчели расистки изказвания, сексуализирани сцени и прояви на агресия.