Правнучката на съветския лидер Никита Хрушчов най-после се сдоби със собствен дом в Америка след 35 години живот отвъд океана. Нина Хрушчова е платила 738 000 долара за апартамент в престижния нюйоркски квартал Грамерси Парк. Сделката е сключена още през 2024 г., като подробностите за нея станаха публично известни по-късно.

63-годишната професорка по международни отношения е финансирала покупката с ипотечен кредит. Жилището е с площ от 84 квадратни метра и се намира в една от предпочитаните части на Манхатън, недалеч от прочутия Юниън Скуеър.

Новият имот привлича внимание не само заради фамилията на собственичката си. Нина Хрушчова е учен, писател и коментатор на руската политика, която от години живее в САЩ, но продължава да следи и изследва процесите в родината си. През март 2026 г. руското Министерство на правосъдието я включи в регистъра на чуждестранните агенти заради публичните ѝ позиции срещу политиката на Кремъл.

Как изглежда апартаментът за 738 000 долара

Имотът се намира на петия етаж на сграда, построена през 1965 г. В него има една спалня, просторна всекидневна с прозорци, гледащи на север и юг, и кухня с гранитни плотове и изработени по поръчка дъбови шкафове. Подовете са от дърво, а сградата предлага портиерски услуги.

Жилището е в района Грамерси Парк - една от по-елегантните и търсени части на Манхатън. Кварталът е известен с красивите си жилищни сгради, спокойните улици и близостта до централните градски зони. На няколко пресечки се намира Юниън Скуеър - едно от емблематичните пространства на Ню Йорк.

За Нина Хрушчова това е първият собствен имот в САЩ след повече от три десетилетия живот в страната. Покупката е особено любопитна на фона на прочутата фамилия, към която принадлежи, и на бурната история на нейното семейство.

Коя е Нина Хрушчова - жената с фамилията на съветския лидер

Нина Хрушчова е родена в Москва през 1964 г. Тя е правнучка по кръв на Никита Хрушчов, но в семейството го смята и за свой дядо. Причината е необичайната семейна история.

Нейната майка Юлия е дъщеря на Леонид Хрушчов - син на съветския ръководител от първия му брак. Леонид е военен пилот и загива през 1943 г. по време на Втората световна война. След семейните трагедии Никита Хрушчов и съпругата му Нина Петровна поемат грижата за Юлия и я осиновяват. Така Нина Хрушчова израства с особено близка връзка с прочутия си прадядо.

Тя завършва филология в Московския държавен университет, а след това заминава за САЩ. Продължава образованието си в престижния Принстънски университет, където защитава докторска степен по сравнително литературознание.

Постепенно изгражда сериозна академична кариера. Става професор по международни отношения в The New School в Ню Йорк, участва в дейността на американския Съвет за международни отношения и работи като редактор и автор в международното издание Project Syndicate.

Публикува анализи в авторитетни медии като The New York Times, The Wall Street Journal и Financial Times. Сред книгите ѝ са "Въобразявайки си Набоков: Русия между изкуството и политиката" и "Изгубеният Хрушчов: Пътешествие в ГУЛАГ на руския ум".

През 2024 г. издава и книга за своя знаменит прадядо - "Никита Хрушчов: Лидер извън системата". Така семейната история се превръща и в предмет на нейното научно изследване.

Прадядото, който разтърси света

Никита Сергеевич Хрушчов е една от най-противоречивите фигури на XX век. Роден през 1894 г. в бедно селско семейство, той извървява невероятен път - от работник в мините и металургичните предприятия до най-високия пост в Съветския съюз.

След смъртта на Йосиф Сталин през 1953 г. Хрушчов постепенно се налага в борбата за власт и става първи секретар на ЦК на Комунистическата партия. Управлява СССР до 1964 г., когато е отстранен от собствените си съпартийци.

Името му остава завинаги свързано с началото на десталинизацията. През февруари 1956 г. на XX конгрес на Комунистическата партия той произнася прочутата си тайна реч, в която разобличава култа към личността на Сталин, масовите репресии и престъпленията на предишния режим.

Това е исторически поврат. За първи път съветски лидер публично признава мащаба на терора, извършван от държавата. Хрушчов освобождава множество политически затворници и позволява ограничено разхлабване на контрола върху обществото. Но реформите му имат граници. През 1956 г. съветските войски потушават въстанието в Унгария, а през 1961 г. е издигната Берлинската стена.

През 1959 г. Хрушчов прави историческо посещение в САЩ. Среща се с президента Дуайт Айзенхауер и се превръща в първия съветски лидер, посетил Америка. Обикаля страната, разговаря с американци и демонстрира необичайно за времето си поведение на световната политическа сцена.

Но най-опасният момент от управлението му настъпва през октомври 1962 г. Тогава светът се оказва на ръба на ядрена война заради разполагането на съветски ракети в Куба. Конфликтът с американския президент Джон Кенеди влиза в историята като Карибската криза. След напрегнати преговори Москва се съгласява да изтегли ракетите от острова.

Хрушчов остава известен и с решението от 1954 г. Крим да бъде прехвърлен от Руската съветска федеративна социалистическа република към Украинската съветска социалистическа република - акт, който десетилетия по-късно ще се превърне в един от най-спорните въпроси в отношенията между Русия и Украйна.

През октомври 1964 г. съветският лидер е отстранен от власт. Умира през 1971 г. в Москва.

От наследството на Хрушчов до конфликта с Кремъл

Днес правнучката му има съвсем различен път от този на своя знаменит прадядо. Нина Хрушчова от години анализира руската политика и не крие критичното си отношение към управлението на Владимир Путин.

След началото на руската пълномащабна война срещу Украйна през 2022 г. тя публично осъжда действията на Москва. Продължава да се занимава с изследвания и да посещава Русия, въпреки нарастващото напрежение около нейните позиции.

През ноември 2024 г. планира да представи книгата си за Хрушчов в екатеринбургския "Елцин център". Събитието обаче е отменено след протестна кампания на общественици заради нейните изказвания.

На 13 март 2026 г. руското Министерство на правосъдието официално я включва в регистъра на чуждестранните агенти. Властите я обвиняват в разпространяване на неверни сведения за политиката на държавата и в противопоставяне на войната срещу Украйна.

Така фамилията Хрушчов отново се оказва в центъра на политически спор - повече от половин век след смъртта на съветския лидер.

А докато в Москва името на семейството продължава да предизвиква противоречия, в Ню Йорк Нина Хрушчова вече има свой дом. Апартаментът за 738 000 долара е първата ѝ собствена недвижима собственост в Америка след 35 години живот там.