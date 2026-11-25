В дипломатически скандал въвлече България попупредседателят на "Да, България" Божидар Божанов. Посолството на Китай е изпратило протестна нота до Народното събрание заради изказване на Божанов относно кибершпионажа срещу български институции. Това съобщи самият депутат в публикация в профила със във Facebook. И обяви, че ще уведоми писмено Министерството на външните работи за спазване на дипломатическия протокол и защита на авторитета на парламента.

По думите на Божанов нотата е провокирана от негово радиоинтервю, в което той е допуснал, че зад обявения миналата седмица кибершпионаж срещу български институции може да стоят държавно спонсорирани хакерски групи от Китай. Депутатът разкритикува намесата на чуждата дипломатическа мисия.

"Дипломатическо безобразие е посолства да критикуват мнението на народни представители, още повече, когато то е експертно обосновано", коментира Божанов, засилвайки още повече скандала.

В позицията си съпредседателят на ДБ отправя критики и към правителството и Румен Радев във връзка с двустранните отношения с Пекин и плановете за привличане на китайски капитали.

"Но когато правителството се е поклонило на Китай и планира да направи грешката да превърне България във врата за Китай в Европа, явно китайците вече си мислят, че са си у тях и могат да се разпореждат какво да говорят депутати. Грешката с "китайските инвестиции" вече е правена от доста държави в региона и всички съжаляват", пише Божанов.