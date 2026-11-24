На 89-годишна възраст почина Хикмет Четин - един от най-разпознаваемите турски държавници от края на XX век, бивш министър на външните работи, председател на парламента и лидер на Народнорепубликанската партия.

За България името на Хикмет Четин има особено значение. Като външен министър на Турция в периода 1991-1994 г. той е част от поколението политици, които положиха основите на новите отношения между София и Анкара след драматичните събития около т.нар. възродителен процес, свързан с масовото изселване на български турци през 1989 г.

Това са години, в които двете съседни държави трябваше да преодолеят натрупаното недоверие и да изградят нов модел на сътрудничество. В този сложен период дипломацията постепенно замени езика на противопоставянето.

Именно тогава бяха поставени основите на добросъседството, което днес позволява на България и Турция да бъдат партньори в НАТО, да развиват активен политически диалог и мащабни икономически връзки.

Хикмет Четин беше сред лицата на тази промяна. Представител на светската и социалдемократическа традиция в турската политика, той защитаваше идеята, че Балканите могат да бъдат пространство на сътрудничество, а не на исторически конфликти.

За мнозина днес името му може да не е толкова познато, колкото това на съвременните турски лидери.

Но именно хора като него превърнаха трудния диалог между София и Анкара в устойчиво партньорство. Затова наследството на Хикмет Четин не е само част от политическата история на Турция. То е и част от историята на нормализирането на отношенията между двете съседни държави в един от най-чувствителните моменти на Балканите.