Отиде си дипломатът, който помогна София и Анкара да обърнат страницата
Хикмет Четин беше с огромен принос да се заздравят раните от т.нар. възродителен процес
Следете всички новини, анализи и коментари за Турски Дипломат. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Хикмет Четин беше с огромен принос да се заздравят раните от т.нар. възродителен процес
Изгоненият турски дипломат Огур Емироглу е развивал дейност и сред ромите в Сливен. Той дойде при нас, споделиха жители на най-големия ромски квартал...
Анкара отвърна, връща ни човек от консулството в Истанбул България е обявила за персона нон грата турското аташе от Генералното консулство в Бургас У...