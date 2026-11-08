Турски министър обяви ключово решение за България

С цел облекчаване на честите задръствания на товарните превози през българо-турската граница и ускоряване на търговията с европейските държави Турция и България са се споразумели да открият нов сухопътен граничен пункт северно от съществуващия граничен пункт Капъкуле-Капитан Андреево, който ще е предназначен изключително за тежкотоварни превозни средства, съобщава "Хюрриет дейли нюз", позовавайки се изявление на турския министър на търговията Йомер Болат.

По думите на министъра строителството на новия (четвърти) ГКПП ще започне след подписването на необходимите двустранни споразумения.

Това решение е резултат от дипломатическите усилия на Анкара за разрешаване на дългите опашки от камиони, които нарушават работата на износителите и транспортните компании, отбелязва изданието.

Към момента Турция има три сухопътни гранични пункта с България: Капъкуле-Капитан Андреево, Хамзабейли-Лесово и Дерекьой-Малко Търново. Капацитетът на Капъкуле и Хамзабейли, които са основните маршрути за товарен трафик към Европа, обаче не са достатъчни за да поемат натоварения трафик.

Според председателя на Асоциацията на международните превозвачи Шерафетин Арас, капацитетът на Капъкуле и Хамзабейли е около 2000 камиона дневно, поради което е изключително важно осигуряването на допълнителен капацитет. Новият пункт се очаква да намали значително времето за чакане, както и да увеличи експортния капацитет на Турция и да ускори доставките.

„Всеки ден, прекаран в чакане на границата, увеличава разходите, закъсненията засягат както селскостопанските продукти, така и промишлените и текстилните стоки. Новият граничен пункт ще подпомогне и развитието на транзитния транспорт по Централния коридор и Пътя на развитието - двата стратегически търговски маршрута за сухопътна връзка между Азия, Близкия изток и Европа. Надяваме се, че съоръжението ще заработи в рамките на една година”, посочва той.

Задръстванията на турско-българската граница предизвикаха поредица оплаквания от страна на шофьорите и превозваческите фирми, които настояват проблемите да бъдат разрешени на най-високо ниво. Миналия месец опашките на тировете по българо-турската граница достигнаха 30 км поради недостатъчния капацитет за обработка.

В същото време Анкара чрез срещи с българските власти и представители на Европейската комисия е повдигнала и въпроси, свързани с правилото на Шенгенското пространство, позволяващо престой до 90 дни в рамките на 180-дневен период. Турската страна е поискала облекчаване на визовия режим и приоритетно обработване на границата за турските шофьори на камиони, посочва турската медия, цитирана от БТА.