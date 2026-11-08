Бизнесът настръхна заради скъпия ток. АИКБ посочи къде е проблемът

„Имаме едно наследство, ако искате го наречете и ВЕИ лоби, което продължава все още да получава средства по инсталации, които са отдавна изплатени“, заяви председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Румен Радев в предаването „Неделя 150“ по БНР.

Той предупреди, че високите цени на електроенергията продължават да създават сериозни затруднения за бизнеса, а действащият механизъм за компенсации не осигурява достатъчна подкрепа в най-трудните моменти. Работодателската организация вече е поставила въпроса пред Министерството на енергетиката и настоява прагът за отпускане на помощите да бъде понижен.

Бизнесът иска компенсации при по-ниски цени на тока

Румен Радев обясни, че след разговорите с енергийното министерство е постигнато потвърждение за отпускането на компенсации непосредствено след месеците, в които предприятията изпитват сериозни затруднения. Основното разминаване между работодателите и държавата обаче остава размерът на ценовия праг, над който се предоставя подкрепа.

„Към момента се потвърди, че помощи ще бъдат отпускани непосредствено след месеца, в който има солидни затруднения, но подкрепата продължава да се калкулира само върху разликата над 180 евро. Ние сме на мнение, че трябва да се потърси по-добър праг на подкрепа, да бъде при по-ниски нива“, заяви председателят на АИКБ.

Той припомни, че поскъпването на електроенергията е започнало още през лятото, а през октомври ситуацията се е усложнила допълнително. „Високите цени на електроенергията започнахме да наблюдаваме още от август. През октомври видяхме една ескалация“, посочи Радев.

180 вместо 123 евро. Как се промени схемата

Председателят на АИКБ обясни, че през септември държавата е променила механизма за компенсиране на небитовите потребители. Първоначално е било предвидено помощите да се изчисляват на месечна база, но впоследствие е въведено усредняване за целия ценови период.

„През септември държавата промени модела на компенсиране за всички небитови потребители. Ако в рамките на служебния кабинет беше прието, че усредняването и подкрепата ще бъде на месечна база, то с последното решение на МС се прие усредняването да бъде до края на настоящия ценови енергиен период - до 30 юни 2027 г.“, обясни той.

Според Радев така възниква опасност предприятията да не получават необходимата помощ точно когато разходите им за електроенергия са най-високи. „Това означава, че тогава, когато си в най-големите проблеми, най-високите цени, може да се окаже, че няма да получиш достатъчно помощ, защото когато цената надхвърли 180 евро, тогава може да се направи компенсация в следващия месец до 80% от горницата, но над 180 евро, не над 123, както изначално беше заложено“, заяви председателят на АИКБ.

Няколко вида помощи, но парите са от едно място

Румен Радев обърна внимание и на начина, по който се разпределят средствата от Фонда за сигурност на електроенергийната система. По думите му през него преминават няколко различни компенсационни механизма, които разчитат на един и същ финансов ресурс.

Той посочи, че държавата продължава да осигурява значителна подкрепа за битовите потребители, като същевременно подпомага и клиентите на топлофикационните дружества.

„По отношение на битовите потребители либерализацията не се случва по начина, по който многократно сме настоявали да се направи. Тази подкрепа е със солиден финансов измерител“, обясни Радев.

„Но допълнително има и подкрепа на битовите потребители на топлофикационни услуги. Това става изключително през модела на преразпределяне с парите, които отиват към топлофикационните дружества, т.нар. високоефективна когенерация“, допълни той.

Председателят на АИКБ припомни, че фондът финансира също подкрепата за енергоинтензивните предприятия и останалите небитови индустриални потребители.

Радев заговори за ВЕИ лоби и изплатени инсталации

Особено внимание в изявлението на Румен Радев привлече коментарът му за производителите на електроенергия от възобновяеми източници. Той посочи, че новите ВЕИ проекти отдавна се реализират на пазарен принцип, но част от старите инсталации продължават да получават средства. „ВЕИ енергията, особено соларната, в нашия географски регион е енергията с най-ниските цени“, заяви председателят на АИКБ.

Той обаче постави въпроса за продължаващото финансиране на мощности, чиито първоначални инвестиции вече са възстановени. „Но имаме едно наследство, ако искате го наречете и ВЕИ лоби, което продължава все още да получава средства по инсталации, които са отдавна изплатени“, подчерта Румен Радев.