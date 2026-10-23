Инж. Павлин Костов: С инвестиция от 17 млн. евро „Топлофикация“ Сливен преминава към нови мощности и екологична работа

Още два нови когенератора с обща мощност 17 мегавата вече са закупени от „Топлофикация Сливен“ и се намират на площадката на дружеството. Те трябва да заработят през следващите две и половина до три години, като подготовката на проекта вече е започнала. Междувременно централата влиза в нов етап от модернизацията си, след като инвестира 17 милиона евро собствени средства в когенерационни мощности, които ще позволят през летните месеци въглищата да бъдат почти изцяло заменени с газ. Как ще се промени работата на дружеството и какви са следващите инвестиционни планове, разкри изпълнителният директор инж. Павлин Костов пред Slivenpost.bg.

– Инж. Костов, стана ясно, че „ Топлофикация Сливен-инж. Ангел Ангелов“ е получила разрешение за ползване на нови мощности. Какво означава това за работата на дружеството?

– Получихме разрешениe за ползване на когенерациите, чието изграждане започна преди три години. С тях отоплителният сезон вече ще премине в нова работна фаза. Това ще увеличи нашите възможности, ще ни направи по-екологични, ще падне част от натоварването на веригите и без съмнение това е една смела стъпка по пътя към зеления преход и работата с газ.

– Колко точно са новите когенератори и каква е тяхната мощност в сравнение със старите?

- Новите когенератори са с инсталирана мощност 17 мегавата. Досегашната мощност на централата е била 30 мегавата, сега с тези нови 17 става общо 47.

– Каква е стойността на тази инвестиция и как е реализирана тя?

-Инвестицията е за 17 милиона евро и в рамките на 3 години е направена с изцяло собствени средства на дружеството.

– Според предварителната информация имахте намерение през неотоплителния сезон (май – септември) да използвате именно тези когенерации, а да изключите въглищните мощности. Ще се случи ли това?

- Да, такива са ни намеренията за следващите сезони.

– Каква ще бъде ползата от това нещо?

- Ще бъдат намалени много вредните емисии и фините прахови частици, като цяло предвиждаме през летните месеци въглищните мощности да бъдат спрени или силно ограничени.

– Това означава ли, че сероочистващата инсталация няма да бъде необходима през този сезон?

- Когато централата е спряна, няма да бъде необходима, да. Ако работи на някаква мощност, било то и минимална, сероочистващата инсталация е задължителна и ще функционира.

– Инвестиционната програма какво включва занапред?

- Закупени са още два нови когенератора, същите като тези, които пускаме вече. Предвиждаме изграждането и инсталирането на още една такава мощност, те са по 8,5 мегавата, общо 17. Намират се на площадката на дружеството, като в следващите две и половина до три години планираме да пуснем и тях в работа. В момента текат процедури, сключваме договори за проектиране.