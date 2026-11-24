Гарантирането на енергийната сигурност е непосредственият приоритет пред България, като от него пряко зависят икономическата стабилност и устойчивото развитие на страната. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова при представянето на доклада на Групата на Световната банка "Просперитет за България: възползване от възможностите на зеления преход и изграждане на устойчивост".

Тя потвърди, че правителството подготвя проект на енергийна стратегия с хоризонт до 2050 г., както и законодателни промени за модернизация на сградния фонд. Според министъра България разполага със значителен потенциал за развитие на ядрената енергетика и възобновяемите енергийни източници.

Енергийната сигурност е основната задача

Ива Петрова подчерта, че енергийната сигурност не може да се разглежда отделно от икономическата сигурност и устойчивостта на България. По думите й надеждните доставки и развитието на енергийната инфраструктура са от съществено значение за икономиката и качеството на живот.

Министърът припомни, че в управленската програма е заложено представянето на проект на дългосрочна енергийна стратегия до 2050 г. Експерти от Министерството на енергетиката са участвали в подготовката на доклада на Световната банка, а сътрудничеството с международната финансова институция ще продължи да се използва при планирането на развитието на сектора.

България залага на ядрената енергия

Петрова открои ядрената енергетика като едно от традиционните предимства на страната. Тя отбеляза, че България последователно е развивала този сектор и разполага с възможности за по-нататъшното му укрепване.

Министърът постави акцент и върху възобновяемите енергийни източници. Според нея страната използва своя потенциал в тази област, но развитието на вятърната енергетика все още изостава. Петрова изрази надежда, че това изоставане ще бъде преодоляно.

Подготвят промени за модернизация на сградите

Сред непосредствените задачи на Министерството на енергетиката е подготовката на изменения в Закона за енергийната ефективност. Петрова съобщи, че те скоро ще бъдат внесени в Народното събрание, като основният акцент ще бъде върху мащабната модернизация на сградния фонд.

По думите й България се нуждае от нови инвестиции не само в производството на енергия, но и в промяната на начина, по който тя се потребява. Министърът посочи важната роля на международните финансови институции за мобилизирането на необходимите средства.

Ниското ниво на Дунав показа рисковете

Ива Петрова обърна специално внимание на влиянието на климатичните промени върху енергийния сектор. Тя припомни рекордно ниското равнище на река Дунав през лятото, което е довело до намаляване на мощностите на ядрени централи.

Според министъра този случай е показал необходимостта от по-тясно сътрудничество и предварителна подготовка за подобни ситуации. Петрова подчерта, че устойчивостта на енергийната инфраструктура изисква допълнителни инвестиции, които да ограничат рисковете от неблагоприятните климатични условия.

Световната банка постави акцент върху устойчивостта

Заместник-министърът на околната среда и водите Ренета Колева също открои значението на инвестициите в климатична устойчивост. Според нея изменението на климата вече оказва пряко въздействие върху икономическото развитие, конкурентоспособността и ежедневието на хората.

Тя посочи, че България е постигнала съществен икономически напредък през последните десетилетия, но продължава да има предизвикателства в енергийната ефективност, транспорта и сградния фонд. По думите й климатичните цели и икономическата конкурентоспособност не трябва да се разглеждат като противоположни приоритети.

Засушаванията и загубите на вода изискват мерки

Ренета Колева предупреди, че продължителните засушавания, интензивните валежи и наводненията вече създават рискове за икономиката. Според представения доклад при неблагоприятни климатични сценарии загубите могат да бъдат значителни, но инвестициите в адаптацията имат потенциал да ги ограничат.

Заместник-министърът обърна внимание и на загубите на вода, за чието намаляване са необходими дългосрочно планиране и координация между институциите. Колева заяви, че България ще продължи сътрудничеството си със Световната банка при разработването на практически решения за климатична устойчивост.