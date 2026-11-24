ДПС категорично се разграничи от решението на Общинската избирателна комисия във Варна за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета Благомир Коцев. В официална позиция партията заяви, че действията на комисията нямат отношение към решения или становища на нейните ръководни органи. От Движението изразиха и съмнения относно мотивите, довели до отстраняването на градоначалника.

Позицията идва след решението на ОИК от 23 ноември, което предизвика реакции сред политическите партии и предстои да бъде оспорено пред съда.

ДПС постави под съмнение мотивите на комисията

"Решението на ОИК Варна за отстраняването на кмета Благомир Коцев по никакъв начин няма отношение към решения, позиции или становища на органи на ДПС", се посочва в официалното прессъобщение на партията.

От Движението коментират и начина, по който е взето решението. "Действията на членовете на ОИК Варна, като изборен орган, пораждат множество съмнения относно мотивите, с които е предприето решението", заявяват от ДПС.

Как се стигна до отстраняването на Коцев

На заседание на 23 ноември ОИК Варна реши да прекрати предсрочно пълномощията на Благомир Коцев и да анулира удостоверението му за избран кмет. В заседанието участваха 26 от общо 27 членове на комисията, като 20 гласуваха за прекратяването на мандата, а шестима бяха против.

Решението е взето след разглеждане на два сигнала, подадени през ноември 2025 г. Те са свързани с ползването на отпуски и отсъствията на Коцев от работа през периода, когато той беше задържан под стража.

В мотивите си комисията приема, че част от отсъствията са били без правно основание. Посочен е текстът от Закона за местното самоуправление и местната администрация, който предвижда предсрочно прекратяване на кметските пълномощия при неоснователно отсъствие от работа за повече от един месец.