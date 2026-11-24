Важни данъчни промени, които ще засегнат милиони българи и голяма част от бизнеса, влизат за обсъждане на второ четене в парламентарната комисия по бюджет и финанси. Сред тях са значително увеличаване на данъчните облекчения за семействата с деца, нов 33-процентен налог върху свръхпечалбите на определени компании и акциз за автомобилите с мощност над 340 конски сили. Предвиждат се също промени при ваучерите за храна, данъчните оценки на имотите и производството на ракия. Законопроектите вече са получили одобрението на депутатите на първо четене.

По-високи облекчения за родителите

Една от най-съществените промени е увеличаването на данъчните облекчения за деца. Предвижда се данъчната основа да се намалява с 5000 евро за едно дете, с 10 000 евро за две деца и с 15 000 евро за три и повече деца. За семейства с дете с увреждания облекчението ще достигне 12 000 евро.

Според предложението на правителството ще има и ново облекчение за детско развитие в размер на 2000 евро на дете, свързано с разходи за здравни, образователни и спортни дейности. Целта е повече средства да остават на разположение на работещите родители. Конкретните правила предстои да бъдат окончателно уточнени при второто четене.

33% данък за свръхпечалбите и акциз за мощните коли

Сред най-обсъжданите предложения е въвеждането през 2027 г. на еднократен данък върху свръхпечалбите в размер на 33%. Той ще обхваща банки, застрахователни дружества, телекомуникационни компании, обменни бюра, дружества за бързи кредити и големи търговци на храни. За последните е предвидено условие за нетни приходи от продажби през 2026 г. от поне 5 милиона евро. Според мотивите на Министерския съвет налогът ще засяга свръхпечалбата, а не обичайната корпоративна печалба.

Предвижда се и нов акциз за леките автомобили с двигатели с вътрешно горене с мощност от 340 конски сили нагоре. Размерът му ще зависи от мощността, като предложените ставки варират от 500 до 6000 евро. Изцяло електрическите автомобили няма да попадат в обхвата на този акциз.

Промени при ваучерите, имотите и домашната ракия

Работодателите ще могат да предоставят до 200 евро месечно във ваучери за храна вместо досегашните 102,26 евро. Частта до 102,26 евро ще остане необлагаема, а върху сумата над този праг се предлага окончателен данък от 7%.

Сериозни изменения са заложени и при данъчните оценки на недвижимите имоти. Правителството предлага актуализация с 30% през 2027 г. и с по 35% през 2028 и 2029 г. Промените ще засегнат сградите, земите и подобренията в имотите, като могат да се отразят и на размера на местните налози.

На второ четене предстои да се обсъди и спорната забрана за държане, предлагане и продажба на ракия, произведена в специализирани малки обекти за дестилиране, в помещения, използвани за стопанска дейност. Ограничението не представлява обща забрана за домашното производство на ракия за лична консумация. Между първото и второто четене вече са внесени предложения забраната да обхваща единствено продажбата.

В данъчния пакет влиза и поетапно повишаване на прага за задължителна регистрация по ДДС - до 60 000 евро през 2027 г., 70 000 евро през 2028 г. и 75 000 евро през 2029 г. Окончателните параметри на всички изменения ще станат ясни след гласуването им на второ четене в парламента.