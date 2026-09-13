Брюксел готви повече свобода за парите на банките в ЕС
Европейската комисия обмисля промени, които да намалят блокирания капитал в местни дъщерни дружества
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Европейската комисия обмисля промени, които да намалят блокирания капитал в местни дъщерни дружества
Парите, които държавата ви дължи
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МЗ въвежда електронна система за имунизациите
Експертите на НАП със специални разяснения
Отнася се до данъчните облекчения, ползвани от хората с намалена работоспособност
Ако сте на трудов договор, трябва да подадете декларация с необходимите документи
Ето условието
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Най-голямите бонуси са за родителите
Причината е блокажът на парламента
Започват да текат 30 дена ключов срок
Πpoмeнитe трябва да бъдат гласувани от пapлaмeнтa пpeди дa влязaт в cилa
Ето какво трябва да знаят семействата
Един документ трябва да се подаде до края на годината
Финансовото министерство поправя несправедливост
Информация, която всеки трябва да знае
Облекчения за деца и пенсионери
Гражданите могат да се възползват и от данъчното облекчение за ремонт и/или подобрения на собствено жилище
Най-масово използваното данъчно облекчение е за деца